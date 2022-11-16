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Tuttosport, l'Inter e il Milan vogliono Nico Gonzalez. Potrebbe lasciare la Fiorentina già a gennaio

Il futuro di Nico Gonzalez alla Fiorentina resta in bilico, in Spagna e le milanesi seguono con attenzione la situazione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 novembre 2022 12:33
Tuttosport, l'Inter e il Milan vogliono Nico Gonzalez. Potrebbe lasciare la Fiorentina già a gennaio - Firenze, stadio A.Franchi, 10.10.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 10.10.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Tuttosport, l'Inter e il Milan vogliono Nico Gonzalez. Potrebbe lasciare la Fiorentina già a gennaio
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Il polverone che si è creato attorno al nome di Nico Gonzalez in casa Fiorentina è ormai difficile da gestire. L'attaccante argentino è stato sommerso di critiche e sfoghi social da parte dei tifosi, che di fatto lo hanno accusato di non essere stato totalmente concentrato sul proprio club. Dopo l'infortunio con l'Inter, gli esami esclusero lesioni a livello muscolo-tendineo, ma il giocatore preferì comunque non giocare. Secondo Tuttosport, gli interrogativi sul futuro del giocatore viola restano, con i rumors che lo accostano già a Milan, Inter e al campionato Spagnolo.

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