Tuttosport, l'Inter e il Milan vogliono Nico Gonzalez. Potrebbe lasciare la Fiorentina già a gennaio

Il futuro di Nico Gonzalez alla Fiorentina resta in bilico, in Spagna e le milanesi seguono con attenzione la situazione

Il polverone che si è creato attorno al nome di Nico Gonzalez in casa Fiorentina è ormai difficile da gestire. L'attaccante argentino è stato sommerso di critiche e sfoghi social da parte dei tifosi, che di fatto lo hanno accusato di non essere stato totalmente concentrato sul proprio club. Dopo l'infortunio con l'Inter, gli esami esclusero lesioni a livello muscolo-tendineo, ma il giocatore preferì comunque non giocare. Secondo Tuttosport, gli interrogativi sul futuro del giocatore viola restano, con i rumors che lo accostano già a Milan, Inter e al campionato Spagnolo.

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