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Gazzetta, altro sgarro di Gattuso alla Fiorentina: in estate ha soffiato ai viola il fortissimo Mensah

Gattuso avrebbe fatto involontariamente un altro sgarro alla Fiorentina, soffiando il fortissimo centrocampista Mensah

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 novembre 2022 12:16
Gazzetta, altro sgarro di Gattuso alla Fiorentina: in estate ha soffiato ai viola il fortissimo Mensah -
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Gazzetta, altro sgarro di Gattuso alla Fiorentina: in estate ha soffiato ai viola il fortissimo Mensah

La Gazzetta dello Sport, racconta che su Mensah, centrocampista rivelazione del Valencia del Gattuso, aveva messo gli occhi addosso anche la Fiorentina, prima che esplodesse. Ora però piace a tutte le grandi del campionato italiano, e sembra veramente difficile che la squadra viola se lo possa accaparrare. Un vero peccato per i gigliati, poichè è un centrocampista dominante, con buona qualità e perfetto per giocare nel 4-2-3-1 disegnato da mister Italiano.

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