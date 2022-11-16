Gazzetta, altro sgarro di Gattuso alla Fiorentina: in estate ha soffiato ai viola il fortissimo Mensah
Gattuso avrebbe fatto involontariamente un altro sgarro alla Fiorentina, soffiando il fortissimo centrocampista Mensah
A cura di Redazione Labaroviola
16 novembre 2022 12:16
La Gazzetta dello Sport, racconta che su Mensah, centrocampista rivelazione del Valencia del Gattuso, aveva messo gli occhi addosso anche la Fiorentina, prima che esplodesse. Ora però piace a tutte le grandi del campionato italiano, e sembra veramente difficile che la squadra viola se lo possa accaparrare. Un vero peccato per i gigliati, poichè è un centrocampista dominante, con buona qualità e perfetto per giocare nel 4-2-3-1 disegnato da mister Italiano.
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