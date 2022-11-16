Malagò intercettato: "Presidenti di Serie A sono delinquenti, tutti colpevoli di corruzione. Lotito capo"

Il presidente del Coni Giovanni Malagò è stato intercettato in seguito alla discussione dei diritti TV di serie A

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, è finito nelle intercettazioni nell'ambito dell'inchiesta, con richiesta di archiviazione, sulla presunta tangente pagata per l'assegnazione dei diritti televisivi. E ci è andato pesante sul mondo del calcio e i suoi protagonisti. I presidenti di Serie A? "Dei delinquenti veri". La Lega calcio "è un'organizzazione di diritto privato... perché altrimenti li arrestavano tutti, perchè li hanno trovati colpevoli di corruzione sei anni fa con noi". Sono queste alcune delle frasi pronunciate da Malgò e rese note da "la Repubblica".

E ancora. Preziosi, ex presidente del Genoa: "Un vero pregiudicato". Il presidente della Lazio, Claudio Lotito? Il "capo". "E i nostri amici, Juventus e Roma, sono colpevoli quanto lui. Perché alla fine, o per un motivo o per un altro, hanno rinunciato a lottare o lo hanno assecondato e sono diventati complici delle sue avventure...". Lo riporta Sport Mediaset

TIFOSI VIOLA CONTRO NICO GONZALEZ

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