I tifosi della Fiorentina massacrano Nico Gonzalez sotto la sua foto con l'Argentina, offese e insulti

Nico Gonzalez letteralmente invaso da critiche, offese e insulti su Instagram sotto il post delle sue foto con la maglia dell'Argentina

Hanno definitivamente fatto infuriare i tifosi viola le parole di Joe Barone su Nico Gonzalez prima di Milan-Fiorentina: "Ci sono giocatori che non sono qui fisicamente e mentalmente perchè pensano al mondiale" seguite da quelle di Italiano nel post gara: "Alcuni giocatori non ci sono mentalmente ed è come se fossero fuori per infortunio". Queste parole hanno lasciato poco spazio all'interpretazione, un duro attacco al giocatore della Fiorentina che hanno di fatto scatenato contro Nico Gonzalez tutto il popolo viola che adesso ha preso di mira il calciatore.

L'argentino, che oggi non si è allenato con la squadra come rivelato da Tyc Sport, ha postato sul suo profilo Instagram gli scatti del suo allenamento con la maglia dell'albiceleste, immagini che non sono state prese bene dai tifosi viola che lo hanno letteralmente massacrato nei commenti. Ecco cosa hanno scritto, qui solo una piccola parte dei centinaia e centinaia commenti negativi, ci sono anche offese:

https://www.labaroviola.com/grassia-attacca-nessun-dirigente-della-fiorentina-e-in-grado-di-farsi-rispettare-dal-potere-del-calcio/192596/