Dall'Argentina: "Nico Gonzalez non si allena nemmeno con la nazionale, non è al meglio. Salta amichevole"

Nico Gonzalez non disponibile anche con l'Argentina, continuano i problemi fisici per l'esterno della Fiorentina anche in nazionale

Secondo quanto riportato dal canale argentino Tyc Sports, non sono superati i problemi fisici per Nico Gonzalez. Il giocatore della Fiorentina, al centro di numerose polemiche per non aver giocato le ultime partite con la maglia viola perchè non al meglio, non ha recuperato dal suo infortunio e non si sta allenando nemmeno con la nazionale albiceleste alla vigilia dell'inizio del mondiale. Nico Gonzalez infatti non sarà disponibile per l'amichevole con l'Argentina contro gli Emirati Arabi fissata per domani.

LE PAROLE DI VIERI SULLA FIORENTINA

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