Vieri applaude: "Ero a San Siro, ma che spettacolo vedere giocare questa Fiorentina, meritavano loro"

Vieri ha parlato della gara tra Milan e Fiorentina con la squadra rossonera che ha vinto grazie alle decisioni arbitrali

Christian Vieri ha analizzato Milan-Fiorentina in diretta su Twitch alla Bobo Tv, queste le sue parole:

"Io ieri allo stadio per vedere la partita a San Siro, il Milan è stato fortunato ieri, la Fiorentina è bella da vedere, fa un bel calcio, Italiano per me è un grande allenatore, è davvero bravo, cercano sempre di giocare, hanno avuto delle grandi occasioni sull1-1, erano leggeri, che gioca un grande calcio, il Milan ha fatto fatica. Una grande Fiorentina, peccato che ha preso un gol all'ultimo perchè meritava qualcosa in più. Dal vivo sono ancora più belli"

FIORENTINA NON SIMPATICA AL PALAZZO DEL CALCIO, I MOTIVI

https://www.labaroviola.com/fiorentina-non-simpatica-al-palazzo-orrori-arbitrali-lo-dimostrano-battaglie-di-commisso-non-gradite/192493/