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Notizie Coni Fiorentina

Malagò: "Ieri ho sentito Bove, era sereno e conscio della realtà. Ora la salute viene prima di tutto"

09 dicembre 2024 16:20

Malagò intercettato: "Presidenti di Serie A sono delinquenti, tutti colpevoli di corruzione. Lotito capo"

16 novembre 2022 11:29

Malagò: ''Avevamo una squadra che aveva vinto l'Europeo e non andremo al mondiale. Dispiaciuti''

01 aprile 2022 17:25

Nuove regole per procuratori, conflitto d'interessi nelle trattative solo se le società sono d'accordo

09 febbraio 2022 22:47

Vezzali: "Impegno per tornare al 100% della capienza degli stadi. Monitoreremo situazione epidemiologica"

14 settembre 2021 21:53

Allenamenti individuali, da oggi si può: ecco le linee guida date dal Governo

04 maggio 2020 12:48

Sky Sport, Il CONI e la Lega stanno lavorando ad un protocollo medico comune per la ripresa

02 maggio 2020 23:15

Il CONI ha consegnato a Spadafora il report per far ripartire lo sport in sicurezza

28 aprile 2020 15:43

Malagò: "Il calcio è nel caos. Procedono per ipotesi quando serve un piano chiaro e convincente"

16 aprile 2020 14:04

Malagò: "Sono felice che le squadre siano messe in condizioni di riallenarsi ma le gare sono un'altra cosa"

14 aprile 2020 18:04

Spadafora scrive una lettera a Malagò: "Lo sport potrebbe ripartire il 4 maggio"

10 aprile 2020 22:38

Malagò: "Stop agli allenamenti fino al 27 aprile oppure fino al weekend del primo maggio"

10 aprile 2020 18:04

Malagò: "Tamponi a tutti prima di riprendere la Serie A? Certo, ma non solo ai calciatori sennò chi frena le polemiche?"

03 aprile 2020 12:55

Spadafora: "Dobbiamo e vogliamo essere pronti per ripartire appena sarà possibile farlo"

26 marzo 2020 18:34

Malagò: "Faremo le Olimpiadi. Non disputarle sarebbe un tradimento al senso dei giochi.."

13 marzo 2020 14:52

Malagò: "Un obbligo fermare lo sport, spero che all'estero ci seguano. Il 23 marzo..."

13 marzo 2020 01:30

La decisione del Coni, sospesi tutti gli sport fino al 3 aprile. Richiesta decreto al governo

09 marzo 2020 18:42

Emergenza Covid-19: Il presidente del CONI ha indetto una riunione straordinaria oggi alle 15

09 marzo 2020 14:22

TMW, Barone e Pradè sono arrivati all'assemblea: "Andiamo ad ascoltare"

04 marzo 2020 13:01

Malagò: "Il governo ha preso in considerazione l'ipotesi di giocare a porte chiuse ma per le gare di oggi...."

23 febbraio 2020 18:41

Malagò: "I Della Valle pur non essendo maniaci del pallone hanno fatto tantissimo per la viola"

14 giugno 2019 18:01

Malagò: "Non penso che chi gioca a calcio in Serie A femmiline sia meno tutelato di Federica Pellegrini…"

26 marzo 2019 12:15

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