Notizie Coni Fiorentina

Malagò: "Ieri ho sentito Bove, era sereno e conscio della realtà. Ora la salute viene prima di tutto"
09 dicembre 2024 16:20
Malagò intercettato: "Presidenti di Serie A sono delinquenti, tutti colpevoli di corruzione. Lotito capo"
16 novembre 2022 11:29
Malagò: ''Avevamo una squadra che aveva vinto l'Europeo e non andremo al mondiale. Dispiaciuti''
01 aprile 2022 17:25
Nuove regole per procuratori, conflitto d'interessi nelle trattative solo se le società sono d'accordo
09 febbraio 2022 22:47
Vezzali: "Impegno per tornare al 100% della capienza degli stadi. Monitoreremo situazione epidemiologica"
14 settembre 2021 21:53
Allenamenti individuali, da oggi si può: ecco le linee guida date dal Governo
04 maggio 2020 12:48
Sky Sport, Il CONI e la Lega stanno lavorando ad un protocollo medico comune per la ripresa
02 maggio 2020 23:15
Il CONI ha consegnato a Spadafora il report per far ripartire lo sport in sicurezza
28 aprile 2020 15:43
Malagò: "Il calcio è nel caos. Procedono per ipotesi quando serve un piano chiaro e convincente"
16 aprile 2020 14:04
Malagò: "Sono felice che le squadre siano messe in condizioni di riallenarsi ma le gare sono un'altra cosa"
14 aprile 2020 18:04
Spadafora scrive una lettera a Malagò: "Lo sport potrebbe ripartire il 4 maggio"
10 aprile 2020 22:38
Malagò: "Stop agli allenamenti fino al 27 aprile oppure fino al weekend del primo maggio"
10 aprile 2020 18:04
Malagò: "Tamponi a tutti prima di riprendere la Serie A? Certo, ma non solo ai calciatori sennò chi frena le polemiche?"
03 aprile 2020 12:55
Spadafora: "Dobbiamo e vogliamo essere pronti per ripartire appena sarà possibile farlo"
26 marzo 2020 18:34
Malagò: "Faremo le Olimpiadi. Non disputarle sarebbe un tradimento al senso dei giochi.."
13 marzo 2020 14:52
Malagò: "Un obbligo fermare lo sport, spero che all'estero ci seguano. Il 23 marzo..."
13 marzo 2020 01:30
La decisione del Coni, sospesi tutti gli sport fino al 3 aprile. Richiesta decreto al governo
09 marzo 2020 18:42
Emergenza Covid-19: Il presidente del CONI ha indetto una riunione straordinaria oggi alle 15
09 marzo 2020 14:22
TMW, Barone e Pradè sono arrivati all'assemblea: "Andiamo ad ascoltare"
04 marzo 2020 13:01
Malagò: "Il governo ha preso in considerazione l'ipotesi di giocare a porte chiuse ma per le gare di oggi...."
23 febbraio 2020 18:41
Malagò: "I Della Valle pur non essendo maniaci del pallone hanno fatto tantissimo per la viola"
14 giugno 2019 18:01
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