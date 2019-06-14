Malagò: "I Della Valle pur non essendo maniaci del pallone hanno fatto tantissimo per la viola"

Ecco le parole del Presidente del Coni, Giovanni Malagò su Tuttosport su Rocco Commisso, il nuovo proprietario della Fiorentina:"Non lo conosco di persona ma pur essendo amico di Diego e Andrea Della...

Ecco le parole del Presidente del Coni, Giovanni Malagò su Tuttosport su Rocco Commisso, il nuovo proprietario della Fiorentina:

"Non lo conosco di persona ma pur essendo amico di Diego e Andrea Della Valle spero che riesca a fare ancora meglio di loro. Penso che Firenze dovrebbe essere grata ai fratelli Della Valle che, pur non essendo maniaci del pallone, hanno fatto tantissimo per il club in un momento molto delicato".