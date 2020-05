Sicuramente i prossimi giorni saranno decisivi per capire se il campionato di calcio potrà ripartire o meno, da che cosa dipenderà ciò? Dal protocollo medico. In gioco ci sono due fascicoli, quello del CONI e quello della Lega. Secondo Sky Sport il nodo principale riguarda l’eventuale positività di un calciatore dopo la ripresa degli allenamenti. Mentre il CONI vuole osservare le regole del Governo ed inserire i 14 giorni di quarantena al positivo e a tutti i suoi contatti la Lega ha proposto uno stop di 5-7 giorni soltanto ed isolamento per il contagio. Il numero di tamponi da fare è anche un altro nodo, perchè dovranno essere effettuati il girono della ripresa e non solo 72-96 ore prima. L’obiettivo è quello di trovare un protocollo univoco.