Il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha parlato a Radio Kiss Kiss: “Sono solo felice che le squadre di calcio siano messe in condizione di potersi riallenare. Perché significherebbe che al tempo stesso potranno tornare alle loro attività anche tutte le atlete e gli atleti che, a livello individuale con meno rischi, sono stati fermati. Però una cosa è allenarsi, un’altra è fare una partita. Sull’allenamento non ci sono dubbi, se le cose fino al 4 maggio procedano bene. Bisogna poi capire come si organizza la sfida, che non è nel luogo dove ci si allena”.