Notizie Radio Kiss Kiss Fiorentina

Santacroce: "Napoli, attento. Palladino non vorrà fare una figuraccia contro la squadra per la quale tifa"
07 marzo 2025 16:10
Radio Kiss Kiss, il Napoli vuole Hickey del Bologna ma non è facile perchè lo vuole anche la Fiorentina
29 aprile 2022 17:27
Da Napoli: "Domani Osimhen si allenerà con il gruppo. Sarà l'arma in più contro la Fiorentina"
07 aprile 2022 21:09
Galeone: "Ero convito che Vlahovic andasse alla Juventus. Piace tantissimo ad Allegri"
09 settembre 2021 22:19
A. Moggi: "Nico Gonzalez fa sedere Di Maria e Aguero in Nazionale. 23 milioni sono un affare"
25 giugno 2021 16:06
Venerato: "Gattuso ha sbagliato ad accettare la Fiorentina"
19 giugno 2021 17:57
La Fiorentina vuole Jorgihno? parla il suo agente: "Vuole tornare in Italia e giocare in serie A"
29 maggio 2021 18:38
Venerato: "Gattuso contattato dalla Fiorentina ma temporeggia: Juventus e Lazio cercano allenatore"
17 maggio 2021 17:16
Alvino: "La Fiorentina deve mettersi il pannolino, deve avere paura. Si sono salvati a stento"
13 maggio 2021 18:34
Venerato: "Gattuso non è convinto della Fiorentina. Accetterebbe solo una squadra rifatta ex novo"
29 aprile 2021 21:31
Ulivieri: "La Superlega ucciderà il calcio, la Serie A e anche lei stessa"
19 aprile 2021 15:44
Mirabelli: "Non ho avuto contatti con il presidente Commisso. Gattuso..."
12 marzo 2021 14:24
Venerato (Rai): "Giuntoli potrebbe andare alla Fiorentina che deve cambiare direttore sportivo"
12 marzo 2021 13:04
Radio Kiss Kiss, Commisso ha contattato Gattuso per la prossima stagione. Sarà addio al Napoli, Fiorentina possibilità
05 marzo 2021 19:36
Venerato: "Ramadani sarà in Italia la settimana prossima. Nessuna preclusione a trattare con il Napoli"
27 febbraio 2021 20:55
Meret : "La Fiorentina ha individualità importanti che ci possono mettere in difficoltà"
15 gennaio 2021 16:47
Zeman: "Non devo chiedere scusa all'Atalanta. Ho parlato solo bene dei bergamaschi"
29 giugno 2020 16:44
Malagò: "Sono felice che le squadre siano messe in condizioni di riallenarsi ma le gare sono un'altra cosa"
14 aprile 2020 18:04
Radio Kiss Kiss: "De Laurentiis offrirà 50 milioni alla Fiorentina per Castrovilli"
18 marzo 2020 22:41
Corsi: "Tra qualche giorno una squadra forte tedesca farà una proposta per Traorè..."
27 maggio 2019 21:45
Radio Kiss Kiss: "Corvino vuole Tonelli, ma il Torino è in vantaggio perché..."
12 giugno 2017 16:57
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