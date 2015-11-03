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Notizie Radio Kiss Kiss Fiorentina

Santacroce: "Napoli, attento. Palladino non vorrà fare una figuraccia contro la squadra per la quale tifa"

07 marzo 2025 16:10

Radio Kiss Kiss, il Napoli vuole Hickey del Bologna ma non è facile perchè lo vuole anche la Fiorentina

29 aprile 2022 17:27

Da Napoli: "Domani Osimhen si allenerà con il gruppo. Sarà l'arma in più contro la Fiorentina"

07 aprile 2022 21:09

Galeone: "Ero convito che Vlahovic andasse alla Juventus. Piace tantissimo ad Allegri"

09 settembre 2021 22:19

A. Moggi: "Nico Gonzalez fa sedere Di Maria e Aguero in Nazionale. 23 milioni sono un affare"

25 giugno 2021 16:06

Venerato: "Gattuso ha sbagliato ad accettare la Fiorentina"

19 giugno 2021 17:57

La Fiorentina vuole Jorgihno? parla il suo agente: "Vuole tornare in Italia e giocare in serie A"

29 maggio 2021 18:38

Venerato: "Gattuso contattato dalla Fiorentina ma temporeggia: Juventus e Lazio cercano allenatore"

17 maggio 2021 17:16

Alvino: "La Fiorentina deve mettersi il pannolino, deve avere paura. Si sono salvati a stento"

13 maggio 2021 18:34

Venerato: "Gattuso non è convinto della Fiorentina. Accetterebbe solo una squadra rifatta ex novo"

29 aprile 2021 21:31

Ulivieri: "La Superlega ucciderà il calcio, la Serie A e anche lei stessa"

19 aprile 2021 15:44

Mirabelli: "Non ho avuto contatti con il presidente Commisso. Gattuso..."

12 marzo 2021 14:24

Venerato (Rai): "Giuntoli potrebbe andare alla Fiorentina che deve cambiare direttore sportivo"

12 marzo 2021 13:04

Radio Kiss Kiss, Commisso ha contattato Gattuso per la prossima stagione. Sarà addio al Napoli, Fiorentina possibilità

05 marzo 2021 19:36

Venerato: "Ramadani sarà in Italia la settimana prossima. Nessuna preclusione a trattare con il Napoli"

27 febbraio 2021 20:55

Meret : "La Fiorentina ha individualità importanti che ci possono mettere in difficoltà"

15 gennaio 2021 16:47

Zeman: "Non devo chiedere scusa all'Atalanta. Ho parlato solo bene dei bergamaschi"

29 giugno 2020 16:44

Malagò: "Sono felice che le squadre siano messe in condizioni di riallenarsi ma le gare sono un'altra cosa"

14 aprile 2020 18:04

Radio Kiss Kiss: "De Laurentiis offrirà 50 milioni alla Fiorentina per Castrovilli"

18 marzo 2020 22:41

Corsi: "Tra qualche giorno una squadra forte tedesca farà una proposta per Traorè..."

27 maggio 2019 21:45

Radio Kiss Kiss: "Corvino vuole Tonelli, ma il Torino è in vantaggio perché..."

12 giugno 2017 16:57

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