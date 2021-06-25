A. Moggi: "Nico Gonzalez fa sedere Di Maria e Aguero in Nazionale. 23 milioni sono un affare"

Le parole rilasciate a Radio Kiss Kiss dall'intermediario che ha portato Nico Gonzalez alla Fiorentina

Alessandro Moggi, l'intermediario che ha portato Nico Gonzalez alla Fiorentina, ha parlato dell'attaccante argentino ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Le sue parole:

"Nico Gonzalez è fra gli attaccanti più promettenti al mondo. In Nazionale è il titolare, fa sedere in panchina Di Maria ed Aguero. La Fiorentina lo ha pagato 23 milioni di euro, un vero affare. L'operazione è molto simile a quella che la Lazio per Immobile".

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