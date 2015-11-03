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Notizie Di Maria Fiorentina

Di Maria: "Sarà la mia ultima Coppa con l'Argentina. Mi sto godendo queste ultime partite"

30 giugno 2024 15:48

Argentina, dubbi di formazione in vista del Cile: Nico Gonzalez potrebbe prendere il posto di Di Maria

24 giugno 2024 16:34

Sentite Scaloni: "Nico lo vedo meglio a sinistra, gioca lì da sempre. Contributo simile a Di Maria"

15 novembre 2023 17:36

Di Maria e Otamendi abbracciano e ringraziano Batistuta dopo aver vinto il mondiale con l'Argentina

19 dicembre 2022 12:40

Terrore per Vlahovic a Torino, rapinato a casa di Di Maria, polizia interviene al momento giusto

07 ottobre 2022 00:25

Allegri lancia la sfida: "La partita contro la Fiorentina è la più difficile, Di Maria può giocare"

02 settembre 2022 15:08

Allegri annuncia: "Bonucci rientra contro la Fiorentina, sarà a disposizione anche Di Maria"

30 agosto 2022 17:05

Allegri pensa già alla Fiorentina: "Spero che Di Maria sarà a disposizione per la gara di Firenze"

26 agosto 2022 19:05

Vieri attacca: "Vlahovic alla Fiorentina non aveva bisogno di Di Maria, la Juve non gioca a calcio"

01 luglio 2022 12:52

Brovarone smentisce: "Non è Di Maria l'esterno che prenderà la Fiorentina. Valutazioni su Cabral"

01 aprile 2022 14:54

A. Moggi: "Nico Gonzalez fa sedere Di Maria e Aguero in Nazionale. 23 milioni sono un affare"

25 giugno 2021 16:06

Li provoca, i tifosi lo insultano e gli tirano una bottiglia di birra, Di Maria la prende e finge di bere

12 febbraio 2019 23:40

Gazzetta: il PSG ha scelto Bernardeschi per rimpiazzare Di Maria

23 maggio 2017 10:56

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