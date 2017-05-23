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Gazzetta: il PSG ha scelto Bernardeschi per rimpiazzare Di Maria

Secondo la Gazzetta dello Sport - articolo a firma di Luca Calamai - il PSG avrebbe scelto il profilo di Federico Bernardeschi per rimpiazzare il partente Angel Di Maria. I francesi, forti di una spav...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 maggio 2017 10:56
Gazzetta: il PSG ha scelto Bernardeschi per rimpiazzare Di Maria - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo la Gazzetta dello Sport - articolo a firma di Luca Calamai - il PSG avrebbe scelto il profilo di Federico Bernardeschi per rimpiazzare il partente Angel Di Maria. I francesi, forti di una spaventosa solidità economica avvalorata anche dalla cessione dell'argentino, sono pronti a sbaragliare tutta la concorrenza con un'offerta monstre.

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