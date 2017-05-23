Gazzetta: il PSG ha scelto Bernardeschi per rimpiazzare Di Maria
Secondo la Gazzetta dello Sport - articolo a firma di Luca Calamai - il PSG avrebbe scelto il profilo di Federico Bernardeschi per rimpiazzare il partente Angel Di Maria. I francesi, forti di una spav...
A cura di Redazione Labaroviola
23 maggio 2017 10:56
Secondo la Gazzetta dello Sport - articolo a firma di Luca Calamai - il PSG avrebbe scelto il profilo di Federico Bernardeschi per rimpiazzare il partente Angel Di Maria. I francesi, forti di una spaventosa solidità economica avvalorata anche dalla cessione dell'argentino, sono pronti a sbaragliare tutta la concorrenza con un'offerta monstre.