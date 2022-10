Terrore per Vlahovic a Torino, rapinato a casa di Di Maria, polizia interviene al momento giusto

È servito l’intervento tempestivo della Polizia di Stato per sventare il tentativo di rapina armata di alcuni malviventi nella villa di Di Maria a Torino, che era in casa insieme al suo compagno di squadra Vlahovic. I ladri hanno provato l’irruzione, poi è scattato l’allarme e sono stati bloccati nell’elegante zona precollinare della città dove abita l’esterno della Juve, precisamente in via Picco. Uno di loro (sembra siano stati in tre ad agire, secondo le prime ricostruzioni) è stato arrestato, gli altri sono scappati. Il colpo tentato è andato in scena questa sera (giovedì), il giorno dopo la grande notte di Champions League vissuta dall’argentino con i bianconeri, autore di tre assist nel match contro il Maccabi Haifa. I ladri farebbero parte di una banda specializzata in furti e rapine nelle ville. Lo riporta il Corriere dello Sport

