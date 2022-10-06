PAGELLE VIOLA, JOVIC DÀ SPETTACOLO, TERZIC MOLTO BENE, ANCHE GOLLINI FA GRANDE PARATA
Vince la Fiorentina per 3-0 contro l'Hearts, le pagelle dei giocatori viola in Scozia, Jovic migliore in campo
Gollini 6,5 Viene chiamato in causa due volte e compie due grandi parate, una bellissima risposta dopo il disastro turco
Terzic 7 Fa l'assist per Mandragora, bravo nel giocare molto spesso in verticale, taglia in tante occasioni e crea pericoli. Una bella partita
Quarta 6,5 Partita che segue le grandi prestazioni delle ultime giornate, dai suoi piedi nasce anche il 3-0 di Jovic
Igor 6 Un passo avanti rispetto alle ultime partite in cui non era stato brillantissimo
Biraghi 6 Dal suo cross innesca l'azione del secondo gol, partita di ordinaria amministrazione
Amrabat 6,5 Buona partita di dominio nel mezzo, bravo nel raccordare il gioco
Bonaventura 6 Partita senza particolare spunti ma il centrocampista viola gestisce sempre molto bene la palla quando è in possesso
Mandragora 6,5 Grande inserimento premiato con il gol, per il resto gioca una partita coraggiosa
Saponara 6 Dialoga bene con Jovic e fa nascere il gol del 2-0, ha degli spunti interessanti, perde una palla sanguinosa alla fine del primo tempo che per poco non costa caro
Jovic 7,5 Segna, fa segnare, inventa. La migliore prestazione del serbo da quando è a Firenze. Speriamo sia solo l'inizio. Finalmente
Kouamè 7 Segna un grande gol e mette in archivio un'altra bella prestazione, dà imprevedibilità all'attacco viola. Assist per Jovic
Milenkovic 6 Entra all'inizio del secondo tempo, fa una gara d'ordinaria amministrazione
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