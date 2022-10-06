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PAGELLE VIOLA, JOVIC DÀ SPETTACOLO, TERZIC MOLTO BENE, ANCHE GOLLINI FA GRANDE PARATA

Vince la Fiorentina per 3-0 contro l'Hearts, le pagelle dei giocatori viola in Scozia, Jovic migliore in campo

A cura di Flavio Ognissanti
06 ottobre 2022 22:54
PAGELLE VIOLA, JOVIC DÀ SPETTACOLO, TERZIC MOLTO BENE, ANCHE GOLLINI FA GRANDE PARATA -
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PAGELLE VIOLA, JOVIC DÀ SPETTACOLO, TERZIC MOLTO BENE, ANCHE GOLLINI FA GRANDE PARATA

Gollini 6,5 Viene chiamato in causa due volte e compie due grandi parate, una bellissima risposta dopo il disastro turco

Terzic 7 Fa l'assist per Mandragora, bravo nel giocare molto spesso in verticale, taglia in tante occasioni e crea pericoli. Una bella partita

Quarta 6,5 Partita che segue le grandi prestazioni delle ultime giornate, dai suoi piedi nasce anche il 3-0 di Jovic

Igor 6 Un passo avanti rispetto alle ultime partite in cui non era stato brillantissimo

Biraghi 6 Dal suo cross innesca l'azione del secondo gol, partita di ordinaria amministrazione

Amrabat 6,5 Buona partita di dominio nel mezzo, bravo nel raccordare il gioco

Bonaventura 6 Partita senza particolare spunti ma il centrocampista viola gestisce sempre molto bene la palla quando è in possesso

Mandragora 6,5 Grande inserimento premiato con il gol, per il resto gioca una partita coraggiosa

Saponara 6 Dialoga bene con Jovic e fa nascere il gol del 2-0, ha degli spunti interessanti, perde una palla sanguinosa alla fine del primo tempo che per poco non costa caro

Jovic 7,5 Segna, fa segnare, inventa. La migliore prestazione del serbo da quando è a Firenze. Speriamo sia solo l'inizio. Finalmente

Kouamè 7 Segna un grande gol e mette in archivio un'altra bella prestazione, dà imprevedibilità all'attacco viola. Assist per Jovic

Milenkovic 6 Entra all'inizio del secondo tempo, fa una gara d'ordinaria amministrazione

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