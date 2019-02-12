Li provoca, i tifosi lo insultano e gli tirano una bottiglia di birra, Di Maria la prende e finge di bere

I rapporti tra i tifosi del Manchester United e Angel Di Maria - grande ex della gara - non sono di certo rimasti idilliaci! Al 55' dell'ottavo di Champions League tra i Red Devils e il Paris Saint-Ge...

A cura di Redazione Labaroviola 12 febbraio 2019 23:40

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