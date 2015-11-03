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Notizie Manchester United Fiorentina

Il Corriere dello Sport riporta: "Vlahovic verso il Bayern Monaco, si allontana sempre di più dalla Juventus"

11 maggio 2026 14:14

Nazione: "Maguire proposto alla Fiorentina. Lo sponsor? De Gea. Ostacolo ingaggio"

16 gennaio 2026 09:19

Dall’Inghilterra rivelano: “Mancini avrebbe confidato agli amici di essere in corsa per lo United”

18 ottobre 2025 15:47

De Gea colonna viola, e Ferdinand s'infuria: “Chi l’ha cacciato dallo United andava licenziato!”

27 agosto 2025 23:57

De Gea: "Un momento magico, grazie a tutti per l'accoglienza e l'affetto che mi avete dimostrato"

10 agosto 2025 15:09

Pioli: "Stiamo lavorando con positività, ma ora dobbiamo alzare ancora di più il nostro livello di preparazione"

09 agosto 2025 16:47

Comuzzo lascia il campo contro lo United per un problema allo stomaco, nessun guaio muscolare

09 agosto 2025 16:35

Una bella Fiorentina perde la Snapdragon Cup contro lo United ai calci di rigore, sbaglia Parisi

09 agosto 2025 16:24

DAZN si dimentica i rigori e stacca prima la diretta per l'amichevole Manchester United Fiorentina

09 agosto 2025 16:02

TOP E FLOP FIORENTINA: SOHM BRILLA, KOUADIO ENTRA BENE. IL TRIDENTE PUÒ FARE MEGLIO

09 agosto 2025 15:39

Esordio con gol per Sohm nell'amichevole contro il Manchester United. Rete arrivata da calcio d'angolo

09 agosto 2025 15:35

FORMAZIONE FIORENTINA: SOHM TITOLARE CON FAGIOLI. TRIDENTE GUDMUNDSSON-DZEKO-KEAN

09 agosto 2025 12:54

Incontro da leggenda: Sir Alex Ferguson fa visita alla Fiorentina e riabbraccia David De Gea

08 agosto 2025 22:31

Bressan: "Se il Bologna ha fatto la Champions, allora anche la Fiorentina la può conquistare davvero"

08 agosto 2025 21:32

De Gea risponde a Bruno Fernandes: "Non puoi segnare contro di me. Non vedo l'ora di rivederti"

07 agosto 2025 20:35

Sportitalia riporta: "Il Milan è interessato a Comuzzo, una cessione del difensore non è da escludere"

28 luglio 2025 17:51

Dazn trasmetterà le amichevoli della Fiorentina contro Grosseto, Carrarese, Leicester e Manchester

22 luglio 2025 11:34

Il Corriere dello Sport riporta: "La Fiorentina osserva Lindelof, può essere lui il rinforzo utile per Pioli"

14 luglio 2025 15:35

Nazione: "Nessuna offerta concreta per Kean. Ma c'è il Manchester United sullo sfondo"

12 luglio 2025 09:21

Dall'Inghilterra riportano: "L'Al Hilal di Inzaghi è interessata a Kean su richiesta dell'ex tecnico nerazzurro"

10 luglio 2025 14:32

Dall'Inghilterra: "Il Manchester United è interessato a Kean, ma prima deve cedere dei calciatori"

08 luglio 2025 11:36

Bocci su Kean: "Non mi spaventa il Napoli, ma il Manchester United dopo il 16 luglio"

05 luglio 2025 14:55

Gazzetta dello Sport: "Giorni caldi per il futuro di Kean. Lui riflette e non esclude di restare in viola"

04 luglio 2025 12:13

TMW, Ad oggi tre opzioni per Kean: l'offerta dall'Arabia, l'interesse dello United e restare la Fiorentina

03 luglio 2025 18:42

Dall'Inghilterra, Il Manchester United su Watkins dell'Aston Villa. Si defila la pista Kean?

01 luglio 2025 16:40

La Repubblica riporta: "Il Manchester United resta interessato a Kean con il Milan sempre sullo sfondo"

30 giugno 2025 13:48

Dalla Francia: "Kean è nella lista del Manchester United, davanti a lui Gyokeres e Osimhen"

23 giugno 2025 12:47

Sport Mediset annuncia: "Il Manchester United vuole Kean perchè costa meno rispetto ad altri"

25 maggio 2025 18:18

La finale di Europa League dimostra che le finali hanno poco senso, il Tottenham trionfa con 1 tiro

21 maggio 2025 23:14

Dall'Inghilterra: "Comuzzo piace a Manchester United, Arsenal e Newcastle ma lui vuole restare in A"

06 maggio 2025 12:19

La Fiorentina annuncia un amichevole con il Manchester United, De Gea più vicino a restare?

30 aprile 2025 10:32

Pedullà: "United, chi sa fare calcio punta su De Gea. Complimenti Fiorentina, un'intuizione illuminata"

15 aprile 2025 17:17

Marianella: "Su De Gea follia United, uno dei più forti al mondo oggi e degli ultimi 10 anni"

11 aprile 2025 22:46

La Nazione: "Il Manchester United ha mandato più volte i suoi scout ad osservare Comuzzo"

06 aprile 2025 12:27

Dall'Inghilterra: "Pietro Comuzzo nel mirino del Manchester United. Altri 4 top club inglesi su di lui"

04 aprile 2025 15:38

Milenkovic grande protagonista nel successo del Nottingham Forest ad Old Trafford: per lui un gol

07 dicembre 2024 21:50

Dalla Turchia: l'ex Fiorentina Montella in pole per la panchina del Manchester United se salta Ten Hag

16 ottobre 2024 23:53

Macheda: "De Gea? Non mi ha stupito il suo impatto in Italia. È molto contento della Fiorentina"

12 ottobre 2024 17:51

Amrabat ha finalmente tolto dal suo profilo Instagram la scritta "Manchester United"

14 agosto 2024 17:25

Corriere Fiorentino: “Amrabat vuole solamente lo United ma senza offerte resta alla Fiorentina”

14 agosto 2024 08:39

Nazione: “La Fiorentina ha scelto De Gea, manca l’accordo sullo stipendio ma c’è fiducia”

05 agosto 2024 08:46

Dall'Inghilterra: "La Fiorentina ha approcciato De Gea, ma il portiere chiede 6 milioni a stagione"

02 agosto 2024 12:42

Corriere dello Sport: “Mourinho sta provando a convincere Amrabat ma lui vuole tornare in Premier”

02 agosto 2024 08:50

Corriere dello Sport: "Amrabat via ma solo a titolo definitivo. Fenerbahce il club più vicino"

31 luglio 2024 09:55

Corriere dello Sport: "Capitolo Amrabat, possibile nuovo prestito in Inghilterra. C'è il Milan"

28 luglio 2024 08:53

La Fiorentina corre e suda in Inghilterra, Amrabat a cena col procuratore a Marrakech"

27 luglio 2024 00:23

VIDEO, Amrabat si allena in palestra da solo, indossando i pantaloncini del Manchester United

23 luglio 2024 18:31

Romano: "Interesse in Spagna e Italia per Amrabat. Red Devils vogliono un nuovo accordo con i viola"

23 luglio 2024 16:52

TMW fa il punto su Amrabat. "Lo United lavora per un nuovo prestito o un acquisto a cifre più basse"

23 luglio 2024 14:21

Caso Amrabat, Nazione: “Il Manchester lavora ad un nuovo prestito ma prima dovrebbe rinnovare con la Fiorentina”

23 luglio 2024 08:45

Dall'Inghilterra: "Ten Hag vuole riportare Amrabat al Manchester United per una cifra diversa"

22 luglio 2024 14:10

Nazione: "Amrabat si allenerà da solo al Viola Park. Ma la trattativa con lo United resta aperta"

22 luglio 2024 08:56

Romano: "Lo United non riscatta Amrabat. Gli inglesi disposti a parlare con la Fiorentina per nuovo accordo"

21 luglio 2024 18:02

Gazzetta: “Amrabat vuole restare in Premier, lo United potrebbe decidere di rinegoziare la cifra per il riscatto”

21 luglio 2024 09:07

Nazione: “Amrabat? Ipotesi nuovo rinnovo con la Fiorentina e poi altro prestito oneroso. Non verrà riscattato dallo United”

18 luglio 2024 08:58

F.Romano : "Amrabat, lo United decide la prossima settimana, lui vuole solo Manchester"

12 luglio 2024 23:45

Il Manchester United pronto a chiudere per Ugarte del PSG. Amrabat sempre più lontano dai Red Devils

10 luglio 2024 11:26

TMW, Amrabat in scadenza a giugno 2026. La Fiorentina si è cautelata prima di mandarlo allo United

08 luglio 2024 19:38

Corriere dello Sport: "Fiorentina ha dato una settimana di vacanza in più ad Amrabat. A Firenze il 15 luglio"

06 luglio 2024 18:15

Lo United ha fatto sapere alla Fiorentina di non voler pagare 20 milioni per il riscatto di Amrabat

06 luglio 2024 10:20

Da Manchester sicuri: "Amrabat resta allo United, pronti 4 anni di contratto per lui"

03 luglio 2024 23:17

Corriere dello Sport: "Amrabat si allena e spera di essere ceduto prima del ritiro con la Fiorentina"

03 luglio 2024 09:56

Da Manchester: "Uomo mercato dello United a Firenze per parlare di Amrabat. Potrebbe essere riscattato"

01 luglio 2024 16:29

Dall'Inghilterra: "Lo United non vuole ingaggiare Amrabat, tornerà a Firenze. Galatasaray interessato"

28 giugno 2024 16:03

Amrabat: "Il mio futuro? Prenderò la decisione più giusta, ma restare allo United è un'opzione"

22 giugno 2024 17:46

Sky Sport: "Non è da escludere la permanenza di Amrabat al Manchester United, su di lui c'è sempre il Galatasaray"

18 giugno 2024 10:54

Dall'Inghilterra: "Il Manchester United monitora con attenzione la situazione di Kayode"

15 giugno 2024 12:58

Corriere dello Sport: "Amrabat, la Fiorentina cercherà di convincerlo a restare. Sullo sfondo il Milan"

15 giugno 2024 09:33

Amrabat non vuole più tornare alla Fiorentina, preferisce stare al Manchester o andare al Galatasaray

10 giugno 2024 12:55

TMW scrive: "Amrabat tornerà alla Fiorentina, ma ripartirà subito. Ibrahimovic lo vuole al Milan"

06 giugno 2024 13:45

Dalla Turchia: "Il Galatasaray su Amrabat. Dopo i primi colloqui, il centrocampista apre alla cessione"

05 giugno 2024 15:42

Pradè: "Amrabat indipendentemente dal Man Utd ha intenzione di restare in Premier"

04 giugno 2024 21:53

Dall'Inghilterra: "Amrabat non sarà riscattato dal Manchester United, per ora ritornerà a Firenze"

31 maggio 2024 10:57

Amrabat non vuole tornare alla Fiorentina: "Sto parlando con il Manchester perchè voglio restare qui"

26 maggio 2024 14:26

Scholes: "Amrabat oggi sembrava il miglior Gattuso". Lo United cambia idea sul riscatto?

25 maggio 2024 22:41

Amrabat tornerà alla Fiorentina, ma gioca titolare nella finale di FA Cup tra City e United

25 maggio 2024 16:49

The Sun rivela: "Crystal Palace e Fulham piombano su Amrabat, potrebbe restare in Premier"

18 maggio 2024 15:18

Amrabat autocritico: "Non sono al top, ho giocato solo due partite da 90 minuti negli ultimi 5 mesi"

16 maggio 2024 13:38

Da Manchester: "Mourinho vuole tornare sulla panchina dello United, Red Devils in cerca di un allenatore"

07 maggio 2024 18:33

Amrabat è stato offerto a Milan e Juventus. Lo United non ne vuole sapere di riscattarlo

20 aprile 2024 16:22

Sportitalia rivela: "Il Fulham vuole offrire 30 milioni alla Fiorentina per Sofyan Amrabat"

18 aprile 2024 13:18

Gazzetta: "Amrabat alla Juve? Possibile. È un pallino di Giuntoli e lui vuole restare in Italia"

15 aprile 2024 09:26

Marianella distrugge Amrabat: "Mandato a quel paese, pensava di fare la differenza allo United..."

07 aprile 2024 18:36

Amrabat a giugno tornerà alla Fiorentina, il Manchester United gliel'ha già comunicato

06 aprile 2024 12:21

Calciomercato.com, La Juventus vuole Amrabat: rinnovo con la Fiorentina e prestito o scambio con Arthur

25 marzo 2024 18:46

Amrabat ai margini, ten Hag punta su un classe 2005. Contro l'Everton gioca soltanto 10 minuti

09 marzo 2024 19:23

Amrabat in piena crisi, che disastro in Inghilterra! Allo United è costato 7mila euro per ogni minuto giocato 

05 marzo 2024 09:03

Amrabat bersagliato dai tifosi e dai media britannici: "È il peggior acquisto del Manchester United?"

04 marzo 2024 17:41

Amrabat sbaglia, il City segna, Marianella lo massacra: "Inguardabile, orribile, non è da questo livello"

03 marzo 2024 18:46

A gennaio la Juventus e il Barcellona hanno chiesto di prendere Amrabat. No del Manchester

01 marzo 2024 20:48

Dall'Inghilterra confermano: "Amrabat tornerà alla Fiorentina a giugno". Incassati 10 milioni per 1 anno

28 febbraio 2024 17:14

Dall'Inghilterra annunciano: "Il Manchester non riscatterà Amrabat, tornerà a Firenze a fine stagione"

30 gennaio 2024 17:08

TMW, Amrabat non si muove da Manchester a gennaio. Nessun ritorno alla Fiorentina

29 dicembre 2023 12:20

Dall'Inghilterra: "Amrabat bocciato dal Manchester United. Può tornare alla Fiorentina già a gennaio"

30 novembre 2023 00:02

Un ragazzino ruba il posto ad Amrabat nel Manchester United. A giugno può tornare alla Fiorentina

27 novembre 2023 22:41

Grealish ridicolizza Amrabat nel derby di Manchester. I tifosi dello United vogliono rispedirlo alla Fiorentina

01 novembre 2023 18:53

Amrabat ancora disastroso con lo United, dopo un primo tempo imbarazzante viene sostituito

25 ottobre 2023 12:20

Gazzetta, tutti vogliono Nico. Liverpool, Chelsea e United su di lui, ma Commisso non vuole venderlo

23 ottobre 2023 13:01

Amrabat continua a non incidere: McTominay lo sostituisce, segna due gol e salva il Manchester United

07 ottobre 2023 19:10

Disastro Amrabat in Champions, da terzino sinistro fa un pasticcio e il Galatasaray di Torreira vince

03 ottobre 2023 23:49

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