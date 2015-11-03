Notizie Manchester United Fiorentina

Il Corriere dello Sport riporta: "Vlahovic verso il Bayern Monaco, si allontana sempre di più dalla Juventus"
11 maggio 2026 14:14
Nazione: "Maguire proposto alla Fiorentina. Lo sponsor? De Gea. Ostacolo ingaggio"
16 gennaio 2026 09:19
Dall’Inghilterra rivelano: “Mancini avrebbe confidato agli amici di essere in corsa per lo United”
18 ottobre 2025 15:47
De Gea colonna viola, e Ferdinand s'infuria: “Chi l’ha cacciato dallo United andava licenziato!”
27 agosto 2025 23:57
De Gea: "Un momento magico, grazie a tutti per l'accoglienza e l'affetto che mi avete dimostrato"
10 agosto 2025 15:09
Pioli: "Stiamo lavorando con positività, ma ora dobbiamo alzare ancora di più il nostro livello di preparazione"
09 agosto 2025 16:47
Comuzzo lascia il campo contro lo United per un problema allo stomaco, nessun guaio muscolare
09 agosto 2025 16:35
Una bella Fiorentina perde la Snapdragon Cup contro lo United ai calci di rigore, sbaglia Parisi
09 agosto 2025 16:24
DAZN si dimentica i rigori e stacca prima la diretta per l'amichevole Manchester United Fiorentina
09 agosto 2025 16:02
TOP E FLOP FIORENTINA: SOHM BRILLA, KOUADIO ENTRA BENE. IL TRIDENTE PUÒ FARE MEGLIO
09 agosto 2025 15:39
Esordio con gol per Sohm nell'amichevole contro il Manchester United. Rete arrivata da calcio d'angolo
09 agosto 2025 15:35
FORMAZIONE FIORENTINA: SOHM TITOLARE CON FAGIOLI. TRIDENTE GUDMUNDSSON-DZEKO-KEAN
09 agosto 2025 12:54
Incontro da leggenda: Sir Alex Ferguson fa visita alla Fiorentina e riabbraccia David De Gea
08 agosto 2025 22:31
Bressan: "Se il Bologna ha fatto la Champions, allora anche la Fiorentina la può conquistare davvero"
08 agosto 2025 21:32
De Gea risponde a Bruno Fernandes: "Non puoi segnare contro di me. Non vedo l'ora di rivederti"
07 agosto 2025 20:35
Sportitalia riporta: "Il Milan è interessato a Comuzzo, una cessione del difensore non è da escludere"
28 luglio 2025 17:51
Dazn trasmetterà le amichevoli della Fiorentina contro Grosseto, Carrarese, Leicester e Manchester
22 luglio 2025 11:34
Il Corriere dello Sport riporta: "La Fiorentina osserva Lindelof, può essere lui il rinforzo utile per Pioli"
14 luglio 2025 15:35
Nazione: "Nessuna offerta concreta per Kean. Ma c'è il Manchester United sullo sfondo"
12 luglio 2025 09:21
Dall'Inghilterra riportano: "L'Al Hilal di Inzaghi è interessata a Kean su richiesta dell'ex tecnico nerazzurro"
10 luglio 2025 14:32
Dall'Inghilterra: "Il Manchester United è interessato a Kean, ma prima deve cedere dei calciatori"
08 luglio 2025 11:36
Bocci su Kean: "Non mi spaventa il Napoli, ma il Manchester United dopo il 16 luglio"
05 luglio 2025 14:55
Gazzetta dello Sport: "Giorni caldi per il futuro di Kean. Lui riflette e non esclude di restare in viola"
04 luglio 2025 12:13
TMW, Ad oggi tre opzioni per Kean: l'offerta dall'Arabia, l'interesse dello United e restare la Fiorentina
03 luglio 2025 18:42
Dall'Inghilterra, Il Manchester United su Watkins dell'Aston Villa. Si defila la pista Kean?
01 luglio 2025 16:40
La Repubblica riporta: "Il Manchester United resta interessato a Kean con il Milan sempre sullo sfondo"
30 giugno 2025 13:48
Dalla Francia: "Kean è nella lista del Manchester United, davanti a lui Gyokeres e Osimhen"
23 giugno 2025 12:47
Sport Mediset annuncia: "Il Manchester United vuole Kean perchè costa meno rispetto ad altri"
25 maggio 2025 18:18
La finale di Europa League dimostra che le finali hanno poco senso, il Tottenham trionfa con 1 tiro
21 maggio 2025 23:14
Dall'Inghilterra: "Comuzzo piace a Manchester United, Arsenal e Newcastle ma lui vuole restare in A"
06 maggio 2025 12:19
La Fiorentina annuncia un amichevole con il Manchester United, De Gea più vicino a restare?
30 aprile 2025 10:32
Pedullà: "United, chi sa fare calcio punta su De Gea. Complimenti Fiorentina, un'intuizione illuminata"
15 aprile 2025 17:17
Marianella: "Su De Gea follia United, uno dei più forti al mondo oggi e degli ultimi 10 anni"
11 aprile 2025 22:46
La Nazione: "Il Manchester United ha mandato più volte i suoi scout ad osservare Comuzzo"
06 aprile 2025 12:27
Dall'Inghilterra: "Pietro Comuzzo nel mirino del Manchester United. Altri 4 top club inglesi su di lui"
04 aprile 2025 15:38
Milenkovic grande protagonista nel successo del Nottingham Forest ad Old Trafford: per lui un gol
07 dicembre 2024 21:50
Dalla Turchia: l'ex Fiorentina Montella in pole per la panchina del Manchester United se salta Ten Hag
16 ottobre 2024 23:53
Macheda: "De Gea? Non mi ha stupito il suo impatto in Italia. È molto contento della Fiorentina"
12 ottobre 2024 17:51
Amrabat ha finalmente tolto dal suo profilo Instagram la scritta "Manchester United"
14 agosto 2024 17:25
Corriere Fiorentino: “Amrabat vuole solamente lo United ma senza offerte resta alla Fiorentina”
14 agosto 2024 08:39
Nazione: “La Fiorentina ha scelto De Gea, manca l’accordo sullo stipendio ma c’è fiducia”
05 agosto 2024 08:46
Dall'Inghilterra: "La Fiorentina ha approcciato De Gea, ma il portiere chiede 6 milioni a stagione"
02 agosto 2024 12:42
Corriere dello Sport: “Mourinho sta provando a convincere Amrabat ma lui vuole tornare in Premier”
02 agosto 2024 08:50
Corriere dello Sport: "Amrabat via ma solo a titolo definitivo. Fenerbahce il club più vicino"
31 luglio 2024 09:55
Corriere dello Sport: "Capitolo Amrabat, possibile nuovo prestito in Inghilterra. C'è il Milan"
28 luglio 2024 08:53
La Fiorentina corre e suda in Inghilterra, Amrabat a cena col procuratore a Marrakech"
27 luglio 2024 00:23
VIDEO, Amrabat si allena in palestra da solo, indossando i pantaloncini del Manchester United
23 luglio 2024 18:31
Romano: "Interesse in Spagna e Italia per Amrabat. Red Devils vogliono un nuovo accordo con i viola"
23 luglio 2024 16:52
TMW fa il punto su Amrabat. "Lo United lavora per un nuovo prestito o un acquisto a cifre più basse"
23 luglio 2024 14:21
Caso Amrabat, Nazione: “Il Manchester lavora ad un nuovo prestito ma prima dovrebbe rinnovare con la Fiorentina”
23 luglio 2024 08:45
Dall'Inghilterra: "Ten Hag vuole riportare Amrabat al Manchester United per una cifra diversa"
22 luglio 2024 14:10
Nazione: "Amrabat si allenerà da solo al Viola Park. Ma la trattativa con lo United resta aperta"
22 luglio 2024 08:56
Romano: "Lo United non riscatta Amrabat. Gli inglesi disposti a parlare con la Fiorentina per nuovo accordo"
21 luglio 2024 18:02
Gazzetta: “Amrabat vuole restare in Premier, lo United potrebbe decidere di rinegoziare la cifra per il riscatto”
21 luglio 2024 09:07
Nazione: “Amrabat? Ipotesi nuovo rinnovo con la Fiorentina e poi altro prestito oneroso. Non verrà riscattato dallo United”
18 luglio 2024 08:58
F.Romano : "Amrabat, lo United decide la prossima settimana, lui vuole solo Manchester"
12 luglio 2024 23:45
Il Manchester United pronto a chiudere per Ugarte del PSG. Amrabat sempre più lontano dai Red Devils
10 luglio 2024 11:26
TMW, Amrabat in scadenza a giugno 2026. La Fiorentina si è cautelata prima di mandarlo allo United
08 luglio 2024 19:38
Corriere dello Sport: "Fiorentina ha dato una settimana di vacanza in più ad Amrabat. A Firenze il 15 luglio"
06 luglio 2024 18:15
Lo United ha fatto sapere alla Fiorentina di non voler pagare 20 milioni per il riscatto di Amrabat
06 luglio 2024 10:20
Da Manchester sicuri: "Amrabat resta allo United, pronti 4 anni di contratto per lui"
03 luglio 2024 23:17
Corriere dello Sport: "Amrabat si allena e spera di essere ceduto prima del ritiro con la Fiorentina"
03 luglio 2024 09:56
Da Manchester: "Uomo mercato dello United a Firenze per parlare di Amrabat. Potrebbe essere riscattato"
01 luglio 2024 16:29
Dall'Inghilterra: "Lo United non vuole ingaggiare Amrabat, tornerà a Firenze. Galatasaray interessato"
28 giugno 2024 16:03
Amrabat: "Il mio futuro? Prenderò la decisione più giusta, ma restare allo United è un'opzione"
22 giugno 2024 17:46
Sky Sport: "Non è da escludere la permanenza di Amrabat al Manchester United, su di lui c'è sempre il Galatasaray"
18 giugno 2024 10:54
Dall'Inghilterra: "Il Manchester United monitora con attenzione la situazione di Kayode"
15 giugno 2024 12:58
Corriere dello Sport: "Amrabat, la Fiorentina cercherà di convincerlo a restare. Sullo sfondo il Milan"
15 giugno 2024 09:33
Amrabat non vuole più tornare alla Fiorentina, preferisce stare al Manchester o andare al Galatasaray
10 giugno 2024 12:55
TMW scrive: "Amrabat tornerà alla Fiorentina, ma ripartirà subito. Ibrahimovic lo vuole al Milan"
06 giugno 2024 13:45
Dalla Turchia: "Il Galatasaray su Amrabat. Dopo i primi colloqui, il centrocampista apre alla cessione"
05 giugno 2024 15:42
Pradè: "Amrabat indipendentemente dal Man Utd ha intenzione di restare in Premier"
04 giugno 2024 21:53
Dall'Inghilterra: "Amrabat non sarà riscattato dal Manchester United, per ora ritornerà a Firenze"
31 maggio 2024 10:57
Amrabat non vuole tornare alla Fiorentina: "Sto parlando con il Manchester perchè voglio restare qui"
26 maggio 2024 14:26
Scholes: "Amrabat oggi sembrava il miglior Gattuso". Lo United cambia idea sul riscatto?
25 maggio 2024 22:41
Amrabat tornerà alla Fiorentina, ma gioca titolare nella finale di FA Cup tra City e United
25 maggio 2024 16:49
The Sun rivela: "Crystal Palace e Fulham piombano su Amrabat, potrebbe restare in Premier"
18 maggio 2024 15:18
Amrabat autocritico: "Non sono al top, ho giocato solo due partite da 90 minuti negli ultimi 5 mesi"
16 maggio 2024 13:38
Da Manchester: "Mourinho vuole tornare sulla panchina dello United, Red Devils in cerca di un allenatore"
07 maggio 2024 18:33
Amrabat è stato offerto a Milan e Juventus. Lo United non ne vuole sapere di riscattarlo
20 aprile 2024 16:22
Sportitalia rivela: "Il Fulham vuole offrire 30 milioni alla Fiorentina per Sofyan Amrabat"
18 aprile 2024 13:18
Gazzetta: "Amrabat alla Juve? Possibile. È un pallino di Giuntoli e lui vuole restare in Italia"
15 aprile 2024 09:26
Marianella distrugge Amrabat: "Mandato a quel paese, pensava di fare la differenza allo United..."
07 aprile 2024 18:36
Amrabat a giugno tornerà alla Fiorentina, il Manchester United gliel'ha già comunicato
06 aprile 2024 12:21
Calciomercato.com, La Juventus vuole Amrabat: rinnovo con la Fiorentina e prestito o scambio con Arthur
25 marzo 2024 18:46
Amrabat ai margini, ten Hag punta su un classe 2005. Contro l'Everton gioca soltanto 10 minuti
09 marzo 2024 19:23
Amrabat in piena crisi, che disastro in Inghilterra! Allo United è costato 7mila euro per ogni minuto giocato
05 marzo 2024 09:03
Amrabat bersagliato dai tifosi e dai media britannici: "È il peggior acquisto del Manchester United?"
04 marzo 2024 17:41
Amrabat sbaglia, il City segna, Marianella lo massacra: "Inguardabile, orribile, non è da questo livello"
03 marzo 2024 18:46
A gennaio la Juventus e il Barcellona hanno chiesto di prendere Amrabat. No del Manchester
01 marzo 2024 20:48
Dall'Inghilterra confermano: "Amrabat tornerà alla Fiorentina a giugno". Incassati 10 milioni per 1 anno
28 febbraio 2024 17:14
Dall'Inghilterra annunciano: "Il Manchester non riscatterà Amrabat, tornerà a Firenze a fine stagione"
30 gennaio 2024 17:08
TMW, Amrabat non si muove da Manchester a gennaio. Nessun ritorno alla Fiorentina
29 dicembre 2023 12:20
Dall'Inghilterra: "Amrabat bocciato dal Manchester United. Può tornare alla Fiorentina già a gennaio"
30 novembre 2023 00:02
Un ragazzino ruba il posto ad Amrabat nel Manchester United. A giugno può tornare alla Fiorentina
27 novembre 2023 22:41
Grealish ridicolizza Amrabat nel derby di Manchester. I tifosi dello United vogliono rispedirlo alla Fiorentina
01 novembre 2023 18:53
Amrabat ancora disastroso con lo United, dopo un primo tempo imbarazzante viene sostituito
25 ottobre 2023 12:20
Gazzetta, tutti vogliono Nico. Liverpool, Chelsea e United su di lui, ma Commisso non vuole venderlo
23 ottobre 2023 13:01
Amrabat continua a non incidere: McTominay lo sostituisce, segna due gol e salva il Manchester United
07 ottobre 2023 19:10
Disastro Amrabat in Champions, da terzino sinistro fa un pasticcio e il Galatasaray di Torreira vince
03 ottobre 2023 23:49
Archivio