Corriere dello Sport: "Fiorentina ha dato una settimana di vacanza in più ad Amrabat. A Firenze il 15 luglio"

Il futuro di Sofyan Amrabat non sarà alla Fiorentina. A confermare tutto questo sono arrivate le parole del direttore sportivo viola, Daniele Pradè, che alcune settimane fa ha affermato: "Fosse per me...

Il futuro di Sofyan Amrabat non sarà alla Fiorentina. A confermare tutto questo sono arrivate le parole del direttore sportivo viola, Daniele Pradè, che alcune settimane fa ha affermato: "Fosse per me lo tratterrei, ma la sua volontà è quella di giocare altrove". La strategia della dirigenza gigliata però è chiara, a differenza dell'anno scorso la volontà è quella di cedere il giocatore il prima possibile, per non rischiare di doverlo salutare a fine mercato e non avere il tempo di investire il ricavato proveniente dalla sua cessione. La Fiorentina ha concesso un'ulteriore settimana di vacanza al marocchino, che dovrebbe quindi tornare a Firenze dal 15 luglio.

La permanenza è un'ipotesi remota.

A quel punto il centrocampista è atteso ad una decisione: cessione a titolo definitivo o seppellire l'ascia di guerra e ricominciare insieme da zero. Una decisione, quest'ultima che pur restando difficile, potrebbe essere favorita dal cambio di figure nell'organigramma del club, a partire dal tecnico Palladino, che non disdegnerebbe un centrocampista di spessore internazionale.

Priorità Manchester United per Amrabat.

Il sogno del marocchino è quello di tornare proprio al Manchester United, che potrebbe mettere sul piatto 15 milioni per convincere Pradè a lasciare andare l'ex Verona. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

ECCO I CONVOCATI DELLA FIORENTINA PER IL RITIRO: AMRABAT OUT, TANTI GIOVANI CHIAMATI

https://www.labaroviola.com/i-convocati-per-il-ritiro-della-fiorentina-non-e-presente-amrabat-tornano-brekalo-e-sabiri/259801/