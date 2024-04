Gazzetta: “Amrabat alla Juve? Possibile. È un pallino di Giuntoli e lui vuole restare in Italia”

Sofyan Amrabat alla Juventus? Per adesso un piano B, ma la strada sembra davvero percorribile. Il centrocampista della Fiorentina è un vecchio pallino di Giuntoli dai tempi del Napoli e per questo, potrebbe tornare di moda nei prossimi mesi. Amrabat tornerà a Firenze e non sarà riscattato dal Manchester United. Non dovrebbe rientrare nei piani della Fiorentina e la volontà del giocatore è quella di rimanere in Italia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

