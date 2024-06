Sky Sport: “Non è da escludere la permanenza di Amrabat al Manchester United, su di lui c’è sempre il Galatasaray”

Sofyan Amrabat ha trascorso l’ultima stagione al Manchester United, in prestito dalla Fiorentina. Un’annata non particolarmente positiva per il mediano marocchino, che aveva brillato ai Mondiali in Qatar nel 2022, attirando su di sé l’interesse di diversi club. Secondo Sky Sport, ora il suo futuro è ancora incerto. Un club in particolare ha mostrato interesse per l’ex Hellas Verona: il Galatasaray, che potrebbe quindi puntare su Amrabat. Tuttavia, come riportato da Gianluca Di Marzio, non è escluso che il centrocampista possa restare anche per la prossima stagione al Manchester United. La situazione è in evoluzione e sono attesi sviluppi.

