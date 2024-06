Nazione: “Il Milan vuole Amrabat, offerto scambio con Pobega ma la Fiorentina vorrebbe monetizzare”

In questa estate la Fiorentina dovrà smantellare e costruire nuovamente il centrocampo per Palladino. Ci sono molti nomi in entrata e in uscita, tra cui Sofyan Amrabat che dovrebbe rientrare dal prestito. Il marocchino, protagonista nell’ultima stagione con il Manchester United, sembra destinato a cambiare squadra. Diverse squadre sono interessate a lui, e alcune sono pronte a proporre uno scambio. Tra queste c’è il Milan, che segue da vicino l’ex giocatore del Verona e sarebbe disposto a sacrificare Tommaso Pobega per ottenerlo. Il centrocampista classe ’99 è in uscita e, secondo quanto riportato da La Nazione, è stato offerto alla Fiorentina in cambio di Amrabat. Tuttavia, l’operazione è complicata perché la Fiorentina preferirebbe monetizzare dalla cessione del mediano marocchino.

Corriere Fiorentino: “Castrovilli pronto a lasciare, si attende l’incontro con Bonaventura”