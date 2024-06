Corriere Fiorentino: “Castrovilli verso l’addio, il problema è l’ingaggio. Bonaventura? Sarà presente all’incontro”

Questa settimana sarà decisiva per capire cosa ne sarà di Castrovilli e Bonaventura. Entrambi col contratto in scadenza tra una decina di giorni ma con un futuro che potrebbe essere opposto. Uno (Castrovilli) sembra al momento più vicino all’addio che non al rinnovo anche se da parte sua il giocatore sarebbe felice di restare a Firenze. Il problema sono i soldi visto che la società mette sul piatto un ingaggio pieno di bonus ma con una parte fissa molto più bassa rispetto ai quasi 2 milioni dell’accordo attuale.

Per Bonaventura, le premesse inducono a un cauto ottimismo anche se pure nel suo caso il club partirà da una proposta al ribasso. Al faccia a faccia con la dirigenza oltre a Enzo Raiola (il procuratore) potrebbe partecipare il giocatore stesso che tra l’altro una decina di giorni fa si è sottoposto a un piccolo intervento al naso e che a ora si trova sempre in città. Lo scrive il Corriere Fiorentino.