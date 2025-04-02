Incredibile post derby a Istanbul, nella rissa finale Mourinho insegue Buruk e lo aggredisce

Il tecnico portoghese aggredisce il collega, deve intervenire la polizia in assetto antisommossa. In campo doppietta di Osimhen

Follia nel derby di Coppa di Turchia Fenerbahce-Galatasaray. Era una partita da bollino rosso già prima che iniziasse e alla fine si è chiusa con tre espulsioni, una rissa che ha coinvolto anche le panchine e l'intervento della polizia in tenuta antisommossa in campo. Tutta 'colpa' di un gesto di Mourinho che a fine partita ha letteralmente preso per il naso il collega Okan Buruk.

Il portoghese l'ha inseguito, gli ha preso il naso e Buruk si è lasciato cadere a terra e lì è rimasto con le mani sul volto. Dolorante e plateale. Intorno a lui si è subito creato un parapiglia, diventato presto rissa dopo i primi spintoni. La situazione è degenerata in pochi secondi e in campo è entrata anche la polizia per sedare gli animi. Caldissimi, già dal secondo minuto di recupero, quando l'arbitro è stato costretto a estrarre tre cartellini rossi in contemporanea a tre giocatori delle due panchine. Il derby di Coppa di Turchia si è chiuso con uno spettacolo indegno, oltre che con la vittoria del Galatasaray per 2-1 sulla squadra di un nervosissimo Mourinho. Decisiva per gli ospiti la doppietta di un'altra vecchia conoscenza della Serie A come Osimhen che in 27 minuti ha indirizzato la gara e di fatto lanciato i suoi in semifinale. (VIDEO)

Lo riporta gazzetta.it