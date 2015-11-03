Notizie Pobega Fiorentina

Schira: "La Fiorentina è interessata a Pobega, in uscita dal Milan, piace anche a Genoa e Bologna"
17 agosto 2024 10:33
Da Milano: "Proseguono i contatti tra Milan e Fiorentina per Pobega, si cerca l'offerta giusta"
26 giugno 2024 10:57
Pedullà: "La Fiorentina non cerca Sorloth, l'identikit è uno come Pavlidis. No a Pinamonti e Pobega"
18 giugno 2024 15:17
Cm.com: "Il Milan pensa ad uno scambio tra Amrabat e Pobega, la Fiorentina vuole solo soldi per Sofyan"
18 giugno 2024 12:58
Nazione: "Il Milan vuole Amrabat, offerto scambio con Pobega ma la Fiorentina vorrebbe monetizzare"
18 giugno 2024 10:22
Corriere Fiorentino rivela: “Italiano voleva Vranckx, ora c’è concorrenza. Allacciati i rapporti per Pobega”
18 giugno 2024 08:57
Di Marzio annuncia: "La Fiorentina avvia i primi contatti con il Milan per Pobega"
14 giugno 2024 12:50
Tuttosport: "Sondaggio di Fiorentina e Torino per Pobega, il giocatore potrebbe chiedere la cessione"
11 giugno 2024 11:48
Da Milano scrivono: "Pobega candidato forte per il centrocampo della Fiorentina"
10 giugno 2024 21:42
Da Milano: "Interesse della Fiorentina per Pobega. Rossoneri aperti ad ascoltare proposte"
10 giugno 2024 14:40
Juric si lamenta: "Inspiegabile e scioccante il gol annullato, non è calcio e non ho capito motivo"
12 febbraio 2022 23:20
Pobega: "Con la Fiorentina non siamo riusciti a fare quello che volevamo"
02 settembre 2021 21:45
Archivio