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Notizie Pobega Fiorentina

Schira: "La Fiorentina è interessata a Pobega, in uscita dal Milan, piace anche a Genoa e Bologna"

17 agosto 2024 10:33

Da Milano: "Proseguono i contatti tra Milan e Fiorentina per Pobega, si cerca l'offerta giusta"

26 giugno 2024 10:57

Pedullà: "La Fiorentina non cerca Sorloth, l'identikit è uno come Pavlidis. No a Pinamonti e Pobega"

18 giugno 2024 15:17

Cm.com: "Il Milan pensa ad uno scambio tra Amrabat e Pobega, la Fiorentina vuole solo soldi per Sofyan"

18 giugno 2024 12:58

Nazione: "Il Milan vuole Amrabat, offerto scambio con Pobega ma la Fiorentina vorrebbe monetizzare"

18 giugno 2024 10:22

Corriere Fiorentino rivela: “Italiano voleva Vranckx, ora c’è concorrenza. Allacciati i rapporti per Pobega”

18 giugno 2024 08:57

Di Marzio annuncia: "La Fiorentina avvia i primi contatti con il Milan per Pobega"

14 giugno 2024 12:50

Tuttosport: "Sondaggio di Fiorentina e Torino per Pobega, il giocatore potrebbe chiedere la cessione"

11 giugno 2024 11:48

Da Milano scrivono: "Pobega candidato forte per il centrocampo della Fiorentina"

10 giugno 2024 21:42

Da Milano: "Interesse della Fiorentina per Pobega. Rossoneri aperti ad ascoltare proposte"

10 giugno 2024 14:40

Juric si lamenta: "Inspiegabile e scioccante il gol annullato, non è calcio e non ho capito motivo"

12 febbraio 2022 23:20

Pobega: "Con la Fiorentina non siamo riusciti a fare quello che volevamo"

02 settembre 2021 21:45

Pobega, in Serie B nel Pordenone c'è il nuovo Castrovilli. Il prossimo anno giocherà nel Milan

01 aprile 2020 12:53

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