Pedullà: “La Fiorentina non cerca Sorloth, l’identikit è uno come Pavlidis. No a Pinamonti e Pobega”

Come ad ogni sessione di calciomercato, ripartono le pillole sulle trattative della Fiorentina targate Alfredo Pedullà–Passione Fiorentina. Ogni martedì e venerdì a partire dalle 14.00 alle 15.30, l’esperto di calciomercato parlerà dei temi caldi in ottica mercato del club viola. Di seguito le sue parole nell’intervento di martedì 18 giugno:

Su Pavlidis: “Nome che fa sognare ma purtroppo sei partito tardi. La Fiorentina ieri mattina si è informata, il Benfica però ha un appeal molto importante. Chiaramente fino alla firma niente è definitivo, ma è legato soprattutto ai portoghesi. Diciamo che come nome ce lo teniamo, ma solo se si tira indietro il Benfica, credo che resterà un grande rimpianto.”

Su altri giocatori accostati alla Fiorentina: “Ultimamente sono stati fatti nomi di giocatori che non verranno mai alla Fiorentina. Sorloth è un nome che la Fiorentina non considera, che è stato lanciato senza fondamenta. La Fiorentina non lo prenderà per molti motivi, ha fatto una grande stagione ma costa dai 25 milioni in su ed è quasi trentenne. Ad oggi, non c’è nulla di concreto, ma nel calciomercato mai dire mai. Altri nomi sono Fausto Vera, Brescianini e Pobega: sono giocatori su cui per ora le piste sono fredde. Vranckx è un nome che c’è, ma non è un’operazione chiusa. La Fiorentina non vuole fare l’affare a 10 milioni, ma il giocatore c’è e la possibilità pure.”

Sull’attaccante: “Retegui è nella lista degli attaccanti seguiti dalla Fiorentina, ma adesso la società non può avvicinarsi, c’è l’Europeo. La Fiorentina ha cercato delle strade alternative, cercando di anticipare. Pinamonti è fuori dalla lista, al 75% non è un nome che vuole la società gigliata. Io credo che lui ad oggi lo prenderesti con 12/13 milioni più bonus o una contropartita tecnica. Lucca è stato riscattato dall’Udinese, la valutazione si aggira intorno alla doppia cifra abbondante. Può essere un nome che entra in qualche rotazione, ma personalmente non mi fa impazzire. Credo che a Firenze possa venire fuori qualcosa di diverso per questo ruolo, molto presto: l’identikit è quello di un giocatore come Pavlidis.”

Sul Sassuolo: “Il Sassuolo vuole vendere ma non svendere, sa che Berardi tornerà a dicembre e qualcuno potrà anche prenderlo a fine mercato, ad agosto, a condizioni stracciate. La sua è una situazione da tenere d’occhio sul gong. Laurienté lo puoi prendere a 15 più bonus, e altri giocatori buoni come Thorstvedt e il già citato Pinamonti.”

Su Ikoné: “Ikoné è in uscita, ma si sapeva. Ultimamente è arrivata una concreta proposta dal Qatar, ma non posso fare nomi di squadre. Dico solo che c’è un interesse buono, con una proposta di 10/12 milioni. Il giocatore ha dato il via libera, è una cosa che può andare avanti nelle prossime ore e giorni, potrebbe iniziare anche una vera trattativa. Il mercato lì non è ancora partito, comincia a luglio, quindi ancora ci sarà da aspettare, siamo allo stato embrionale di una trattativa che potrà avere degli sviluppi interessanti.”

Su Zaniolo: “Zaniolo non dà la priorità alla Fiorentina. Prima della scomparsa di Joe Barone, c’era stato un incontro con l’agente, aprendo per un’eventuale trattativa a luglio. Il giocatore ha un’offerta concreta dal Villareal, ma non vuole fare il terzo giro all’estero, vorrebbe tornare in Italia. L’Atalanta sta andando avanti, la Fiorentina però non è fuori e apre solo al prestito. Attualmente, con 15 milioni si può provare a prendere dal Galatasaray.”

Su Bonaventura e Castrovilli: “Le prossime ore saranno un po’ più decisive. Dopo una fase di standby nella trattativa del rinnovo, si potrebbe arrivare a una soluzione. Ci sarà un confronto con la società, per ora lui ha solo delle proposte dall’Arabia. Castrovilli era stato dato alla Roma, ma a me non risultava, la sua scelta dipenderà da quanto chiederà di ingaggio. Il calciatore viene da problemi seri, ma nell’ultimo periodo ha fatto anche discretamente bene, e se fisicamente è apposto credo che possa essere utile.”

Riassunto sugli obiettivi: “Teniamo Tessmann, Vranckx, lasciamo perdere Brescianini e Pobega, piste fredde per ora. Tessmann è il nuovo che avanza, è giovane e ha le caratteristiche adatte alla Fiorentina. Anche l’Atalanta è su di lui, ha una valutazione di 6/7 milioni più bonus.”

Su Amrabat: “Non credo che Amrabat abbia dato disponibilità a restare alla Fiorentina, il matrimonio è finito ormai. Lui vorrebbe restare allo United, Ten Hag non può commettere altri errori però e quindi probabilmente non lo terranno. Ha un ingaggio alto, potrebbe avere ammiratori dalla Turchia.”

Su Kayode: “Al momento, non ci sono notizie di offerte su di lui. In Italia, l’unica che può fare l’investimento è l’Inter, se dovesse partire Dumfries. La Juventus cerca altro, il Milan è coperto. Io credo che Kayode resterà, se dovesse partire mi dispiacerebbe perché mi sembra un ragazzo sulla strada di un’ulteriore crescita.”

SIRENE INGLESI PER MILENKOVIC