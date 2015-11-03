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Notizie Sorloth Fiorentina

Tena (Ds Villareal): "Tutti vogliono Sorloth, è stato il miglior attaccante della Liga"

13 luglio 2024 15:15

Corriere dello Sport: "Non solo Fiorentina su Sorloth, la Roma ha offerto 20 milioni al Villarreal"

05 luglio 2024 08:24

Dalla Spagna, Prima offerta della Roma per Sorloth. L'attaccante del Villareal seguito anche dalla Fiorentina

04 luglio 2024 19:16

Gazzetta: “Sorloth? Servono 38 milioni ma la Fiorentina continua a crederci, proverà il colpo”

24 giugno 2024 08:01

Dalla Spagna avvertono: "Il Villarreal vende Sorloth solo per 38 milioni. C'è anche la Fiorentina"

23 giugno 2024 20:53

Bucchioni: "La Fiorentina deve ripartire. In attacco servono certezze, Sorloth identikit giusto per Palladino"

18 giugno 2024 16:19

Pedullà: "La Fiorentina non cerca Sorloth, l'identikit è uno come Pavlidis. No a Pinamonti e Pobega"

18 giugno 2024 15:17

Galli: "Sorloth? Meglio tardi che mai. L'importante è che il centravanti rispecchi le idee di Palladino"

17 giugno 2024 17:07

Gago: "Sorloth ha fatto una grande stagione, ma si deve confermare a questo livello in futuro, è una scommessa"

17 giugno 2024 13:36

Corriere dello Sport: “Fiorentina, settimana chiave. Per 30 milioni o Sorloth subito oppure Retegui poi”

17 giugno 2024 09:17

Corriere dello Sport: “Centravanti? Troppi 30 milioni per Retegui. Sorloth avanza per la Fiorentina”

16 giugno 2024 09:40

Corriere dello Sport: "Sorloth è il nuovo nome per l'attacco della Fiorentina. Quest'anno 26 i gol fatti"

15 giugno 2024 09:58

CorSport, Fiorentina a caccia di centravanti, ecco tutte le alternative a Piatek

17 agosto 2020 10:35

Tuttosport, la Fiorentina ha messo gli occhi su Sorloth, attaccante del Crystal Palace

22 luglio 2020 12:00

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