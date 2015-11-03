Notizie Sorloth Fiorentina

Tena (Ds Villareal): "Tutti vogliono Sorloth, è stato il miglior attaccante della Liga"
13 luglio 2024 15:15
Corriere dello Sport: "Non solo Fiorentina su Sorloth, la Roma ha offerto 20 milioni al Villarreal"
05 luglio 2024 08:24
Dalla Spagna, Prima offerta della Roma per Sorloth. L'attaccante del Villareal seguito anche dalla Fiorentina
04 luglio 2024 19:16
Gazzetta: “Sorloth? Servono 38 milioni ma la Fiorentina continua a crederci, proverà il colpo”
24 giugno 2024 08:01
Dalla Spagna avvertono: "Il Villarreal vende Sorloth solo per 38 milioni. C'è anche la Fiorentina"
23 giugno 2024 20:53
Bucchioni: "La Fiorentina deve ripartire. In attacco servono certezze, Sorloth identikit giusto per Palladino"
18 giugno 2024 16:19
Pedullà: "La Fiorentina non cerca Sorloth, l'identikit è uno come Pavlidis. No a Pinamonti e Pobega"
18 giugno 2024 15:17
Galli: "Sorloth? Meglio tardi che mai. L'importante è che il centravanti rispecchi le idee di Palladino"
17 giugno 2024 17:07
Gago: "Sorloth ha fatto una grande stagione, ma si deve confermare a questo livello in futuro, è una scommessa"
17 giugno 2024 13:36
Corriere dello Sport: “Fiorentina, settimana chiave. Per 30 milioni o Sorloth subito oppure Retegui poi”
17 giugno 2024 09:17
Corriere dello Sport: “Centravanti? Troppi 30 milioni per Retegui. Sorloth avanza per la Fiorentina”
16 giugno 2024 09:40
Corriere dello Sport: "Sorloth è il nuovo nome per l'attacco della Fiorentina. Quest'anno 26 i gol fatti"
15 giugno 2024 09:58
CorSport, Fiorentina a caccia di centravanti, ecco tutte le alternative a Piatek
17 agosto 2020 10:35
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