Gago: “Sorloth ha fatto una grande stagione, ma si deve confermare a questo livello in futuro, è una scommessa”

Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto il giornalista spagnolo Mario Gago che ha parlato di Sorloth, nome accostato alla Fiorentina e proveniente dalla Liga: “Sorloth è cresciuto tanto, gioca in una squadra che gioca per lui e lui sa segnare, attacca lo spazio ed è molto forte. Nelle stagioni precedenti aveva sbagliato tanto, ora mi sembra più maturo, ha dei punti di forza indiscussi che hanno aiutato la squadra. Credo che anche all’Atletico Madrid faccia comodo visto che Morata può tornare in Italia, quindi bisognerebbe prenderlo subito. Questa è stata la prima stagione dove ha segnato con costanza, per me è una scommessa perché si deve confermare. Mi ricorda Belotti quando ha fatto bene col Torino e poi magari non ha rispettato le attese.”