Notizie Villareal Fiorentina

TMW riporta: "Il Galatasaray riflette su Zaniolo, il giocatore ha tante offerte anche in Italia"
23 luglio 2025 21:29
'Pepito' Rossi: "La Juve mi voleva per il post Del Piero, il Villareal bloccò la trattativa"
09 aprile 2025 18:39
Niente Fiorentina per Buchanan, che lascia comunque l'Inter: fatta per il suo trasferimento al Villareal
29 gennaio 2025 18:14
TMW annuncia: "Sondaggio del Villareal per Brescianini, su di lui anche Fiorentina, Atalanta e Lazio"
10 luglio 2024 17:43
Dalla Spagna, Prima offerta della Roma per Sorloth. L'attaccante del Villareal seguito anche dalla Fiorentina
04 luglio 2024 19:16
Da Bergamo: "La Fiorentina si inserisce per Saibari del PSV. L'Atalanta è in vantaggio su di lui"
23 giugno 2024 16:26
Gago: "Sorloth ha fatto una grande stagione, ma si deve confermare a questo livello in futuro, è una scommessa"
17 giugno 2024 13:36
Pedullà conferma: "Zaniolo e l'Atalanta, accelerata della trattativa con il Galatasaray"
15 giugno 2024 00:24
Romano scrive: "L'Atalanta pronta ad ingaggiare Nicolò Zaniolo, concorrenza del Villareal"
12 giugno 2024 23:36
Romano: "Villareal in pressing su Zaniolo. Vuole muoversi rapidamente per soffiarlo ai club italiani"
03 giugno 2024 14:23
A distanza di 1 anno dal suo ritiro dal calcio, Pepito Rossi è pronto a ritornare in campo con la maglia del Villareal in un torneo di calcio a 7
07 maggio 2024 10:26
Pedullà smentisce: "La Fiorentina non ha mai fatto offerte per Livakovic. Su di lui Villareal e Fenerbahce"
03 luglio 2023 00:29
Corriere dello Sport rivela: "Fiorentina pazza di Dia, offre 20 milioni più Kouamè o Ikonè alla Salernitana"
11 maggio 2023 10:43
Secondo le agenzie di scommesse è il West Ham la favorita per la Conference, poi Fiorentina e Nizza
18 marzo 2023 14:27
Di Marzio: "La Fiorentina pronta all'offerta per Lo Celso. Sul piatto prestito con riscatto a 20 milioni"
09 agosto 2022 00:10
Ad. Villarreal: "Lo Celso? Ci piace, ma un'operazione più che difficile". Verità o bluff degli spagnoli?
05 agosto 2022 23:57
Parejo: "Vlahovic? Alla Fiorentina era il capocannoniere della A in una squadra non in lotta per l’Europa”
16 marzo 2022 12:02
Vlahovic insulta Albiol in Villaereal Juve: "Caz** guardi, deficiente" Ed esplode il nervosismo
23 febbraio 2022 11:59
Emery: "Vlahovic ha fatto 17 gol a Firenze con la Fiorentina quindi è un giocatore di altissimo livello"
22 febbraio 2022 15:55
Lo Celso giocherà nel Villareal di Unai Emery, niente Fiorentina per il centrocampista argentino
31 gennaio 2022 18:46
Gasperini pensa sempre alla Fiorentina: "Sabato gli episodi arbitrali sono stati decisivi, oggi no"
15 settembre 2021 00:47
Biraghi, due club spagnoli lo vogliono prendere a titolo definitivo. La sua prima scelta però...
16 agosto 2020 16:09
Rossi di nuovo in campo? Contatti in corso col Malaga. I dettagli della trattativa
05 gennaio 2020 06:59
Ex viola, Giuseppe Rossi torna ad allenarsi con il Villareal. È svincolato da luglio del 2018
14 ottobre 2019 20:27
Flop Simeone, Pioli ha chiesto un attaccante. Sansone vuole Firenze, la richiesta del Villareal...
22 novembre 2018 11:51
Corriere dello Sport, sfida tra Bologna e Fiorentina per Sansone. Le cifre dell'affare, Villareal dice si
17 novembre 2018 11:37
Il Corriere conferma, Sansone vuole la Fiorentina, Corvino tratta per il prestito con diritto di riscatto a 7-8 milioni
29 luglio 2018 11:35
La Nazione, Sansone nome caldissimo, il Villarreal apre alla cessione. Svolta in vista?
26 luglio 2018 08:42
Tuttosport, l'ultima tentazione della Fiorentina è Nicola Sansone del Villareal
25 luglio 2018 08:49
Rodrigo Hernandez si allontana dalla Fiorentina, ha appena rinnovato con il Villareal fino al 2022
04 dicembre 2017 20:45
Il Bologna offre 2 milioni per Ilicic, ma il procuratore vuole portarlo al Villareal
19 giugno 2017 13:14
Villarreal in picchiata su Gomez, ma lui tentenna: il motivo
12 agosto 2016 15:09
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