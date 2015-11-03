Labaro Viola

Notizie Villareal Fiorentina

TMW riporta: "Il Galatasaray riflette su Zaniolo, il giocatore ha tante offerte anche in Italia"

23 luglio 2025 21:29

'Pepito' Rossi: "La Juve mi voleva per il post Del Piero, il Villareal bloccò la trattativa"

09 aprile 2025 18:39

Niente Fiorentina per Buchanan, che lascia comunque l'Inter: fatta per il suo trasferimento al Villareal

29 gennaio 2025 18:14

TMW annuncia: "Sondaggio del Villareal per Brescianini, su di lui anche Fiorentina, Atalanta e Lazio"

10 luglio 2024 17:43

Dalla Spagna, Prima offerta della Roma per Sorloth. L'attaccante del Villareal seguito anche dalla Fiorentina

04 luglio 2024 19:16

Da Bergamo: "La Fiorentina si inserisce per Saibari del PSV. L'Atalanta è in vantaggio su di lui"

23 giugno 2024 16:26

Gago: "Sorloth ha fatto una grande stagione, ma si deve confermare a questo livello in futuro, è una scommessa"

17 giugno 2024 13:36

Pedullà conferma: "Zaniolo e l'Atalanta, accelerata della trattativa con il Galatasaray"

15 giugno 2024 00:24

Romano scrive: "L'Atalanta pronta ad ingaggiare Nicolò Zaniolo, concorrenza del Villareal"

12 giugno 2024 23:36

Romano: "Villareal in pressing su Zaniolo. Vuole muoversi rapidamente per soffiarlo ai club italiani"

03 giugno 2024 14:23

A distanza di 1 anno dal suo ritiro dal calcio, Pepito Rossi è pronto a ritornare in campo con la maglia del Villareal in un torneo di calcio a 7

07 maggio 2024 10:26

Pedullà smentisce: "La Fiorentina non ha mai fatto offerte per Livakovic. Su di lui Villareal e Fenerbahce"

03 luglio 2023 00:29

Corriere dello Sport rivela: "Fiorentina pazza di Dia, offre 20 milioni più Kouamè o Ikonè alla Salernitana"

11 maggio 2023 10:43

Secondo le agenzie di scommesse è il West Ham la favorita per la Conference, poi Fiorentina e Nizza

18 marzo 2023 14:27

Di Marzio: "La Fiorentina pronta all'offerta per Lo Celso. Sul piatto prestito con riscatto a 20 milioni"

09 agosto 2022 00:10

Ad. Villarreal: "Lo Celso? Ci piace, ma un'operazione più che difficile". Verità o bluff degli spagnoli?

05 agosto 2022 23:57

Parejo: "Vlahovic? Alla Fiorentina era il capocannoniere della A in una squadra non in lotta per l’Europa”

16 marzo 2022 12:02

Vlahovic insulta Albiol in Villaereal Juve: "Caz** guardi, deficiente" Ed esplode il nervosismo

23 febbraio 2022 11:59

Emery: "Vlahovic ha fatto 17 gol a Firenze con la Fiorentina quindi è un giocatore di altissimo livello"

22 febbraio 2022 15:55

Lo Celso giocherà nel Villareal di Unai Emery, niente Fiorentina per il centrocampista argentino

31 gennaio 2022 18:46

Gasperini pensa sempre alla Fiorentina: "Sabato gli episodi arbitrali sono stati decisivi, oggi no"

15 settembre 2021 00:47

Biraghi, due club spagnoli lo vogliono prendere a titolo definitivo. La sua prima scelta però...

16 agosto 2020 16:09

Rossi di nuovo in campo? Contatti in corso col Malaga. I dettagli della trattativa

05 gennaio 2020 06:59

Ex viola, Giuseppe Rossi torna ad allenarsi con il Villareal. È svincolato da luglio del 2018

14 ottobre 2019 20:27

Flop Simeone, Pioli ha chiesto un attaccante. Sansone vuole Firenze, la richiesta del Villareal...

22 novembre 2018 11:51

Corriere dello Sport, sfida tra Bologna e Fiorentina per Sansone. Le cifre dell'affare, Villareal dice si

17 novembre 2018 11:37

Il Corriere conferma, Sansone vuole la Fiorentina, Corvino tratta per il prestito con diritto di riscatto a 7-8 milioni

29 luglio 2018 11:35

La Nazione, Sansone nome caldissimo, il Villarreal apre alla cessione. Svolta in vista?

26 luglio 2018 08:42

Tuttosport, l'ultima tentazione della Fiorentina è Nicola Sansone del Villareal

25 luglio 2018 08:49

Rodrigo Hernandez si allontana dalla Fiorentina, ha appena rinnovato con il Villareal fino al 2022

04 dicembre 2017 20:45

Il Bologna offre 2 milioni per Ilicic, ma il procuratore vuole portarlo al Villareal

19 giugno 2017 13:14

Villarreal in picchiata su Gomez, ma lui tentenna: il motivo

12 agosto 2016 15:09

Archivio

Esplora l'archivio di Villareal

Sett. 30 Sett. 15 Sett. 5
Sett. 28 Sett. 27 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 19
Sett. 26 Sett. 19 Sett. 11
Sett. 32 Sett. 31 Sett. 11 Sett. 8 Sett. 5
Sett. 37
Sett. 33 Sett. 1
Sett. 42
Sett. 47 Sett. 46 Sett. 30
Sett. 49 Sett. 25
Sett. 32