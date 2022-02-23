Vlahovic insulta Albiol in Villaereal Juve: "Caz** guardi, deficiente" Ed esplode il nervosismo

L'ex viola Vlahovic si è reso protagonista di brutti insulti all'ex Napoli Albiol nella gara di Champions di ieri sera

Nella prima partita della carriera in Champions League Dusan Vlahovic ha cominciato come meglio non poteva: gran gol dopo appena 31 secondi di gioco e Juventus in vantaggio sul campo del Villarreal nell'andata degli ottavi di finale. Per il centravanti serbo classe 2000 dopo la rete però non è stata una serata facile trovandosi pochi palloni giocabili e spesso a lottare da solo contro i centrali spagnoli. Di contro, dopo esser stato sorpreso all'inizio, a salire di rendimento è stato l'ex Napoli Raul Albiol che anche sul piano fisico ha dato del filo da torcere dall'attaccante bianconero che nei restanti 90 minuti di gioco è riuscito ad andare alla conclusione solo nel finale di gara trovando una grande risposta di Rulli.

Ad animare tutta la gara è stato quindi il duro duello tra Albiol e Dusan Vlahovic che nella ripresa ha vissuto anche un piccolo momento di tensione. Il difensore del Villarreal rifila una inutile spallata al centravanti della Juventus nei pressi della linea laterale con quest'ultimo che finisce a terra fuori dal campo. Il 22enne si rialza e inveisce con parole poco tenere nei confronti del più esperto avversario che continua a tenerlo d'occhio. Il labiale non lascia spazio a dubbi: "Che c***o guardi deficiente" sono infatti le parole pronunciate dall'ex Fiorentina ad Albiol che risponde per le rime senza però aizzare gli animi.

I due continuano a guardarsi in cagnesco con Vlahovic che appare molto nervoso (probabilmente per il gol di Parejo che pochi minuti prima aveva portato il risultato su quello che poi sarà il definitivo 1-1, ma anche per i pochi palloni giocabili ricevuti e per la difficoltà nell'avere la meglio sull'arcigno difensore spagnolo) ma il gioco riprende e gli scontri verbali ritornano a lasciare spazio al duello duro ma leale sul rettangolo verde. Il serbo prova a rispondere sul campo all'esperto spagnolo sorprendendolo con una girata immediata dal limite dell'area di rigore trovando però un attentissimo Rulli a rimettere le cose a posto per i padroni di casa. Lo riporta Fanpage.it

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