Da La Spezia: "La Fiorentina vuole il portiere Provedel. Sarà viola se la FIFA sblocca il mercato ai liguri"
La Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Provedel che Italiano ha già avuto e apprezza molto per il gioco con i piedi
Come riporta lo storico quotidiano ligure Il Secolo XIX dopo Italiano la Fiorentina ha di nuovo messo gli occhi in casa Spezia. Il giornale sottolinea come i viola siano sul portiere Provedel in maniera decisa. Tuttavia, un eventuale affondo in sede di mercato dipenderebbe da almeno due fattori. In primis l'opzione di rinnovo di un anno ulteriore da depositare da parte del club ligure (termine ultimo 30 maggio), poi la sentenza FIFA, che potrebbe confermare il blocco del mercato. Difficile, infatti, che senza la possibilità di sostituire il numero 94, lo Spezia si privi del suo portiere titolare. In più, come si legge, ci sarebbe anche un secondo club di massima serie europea pronto a fare offerte.
Ricordiamo che Provedel è stato già allenato da Italiano, che lo ha apprezzato oltre che per le parate soprattutto per il gioco con i piedi e potrebbe essere una sua esplicita richiesta.
LA JUVE CI PROVA PER MARTINEZ QUARTA
https://www.labaroviola.com/dallargentina-la-juve-vuole-prendere-martinez-quarta-alla-fiorentina-per-sostituire-chiellini/166647/