Da La Spezia: "La Fiorentina vuole il portiere Provedel. Sarà viola se la FIFA sblocca il mercato ai liguri"

La Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Provedel che Italiano ha già avuto e apprezza molto per il gioco con i piedi

A cura di Redazione Labaroviola 23 febbraio 2022 11:03

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