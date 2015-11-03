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Notizie Provedel Fiorentina

Provedel avverte i viola: "Siamo un'altra Lazio rispetto all'andata, vogliamo vendicare quella sconfitta"

25 gennaio 2025 18:21

Repubblica: "Provedel è il grande rimpianto di Italiano ma alla Fiorentina arriverà un portiere"

20 giugno 2023 11:13

Gollini, un malessere che nasce da lontano. A Firenze festini e papere. Italiano preferiva Provedel

11 marzo 2023 23:14

Provedel applaude: "Contro questa Fiorentina il punto ci va bene, partita di oggi difficilissima"

29 gennaio 2023 21:04

La Nazione scrive: "Prima di prendere Gollini la Fiorentina stava trattando Provedel, poi la scelta"

09 ottobre 2022 13:45

Provedel avverte la Lazio: "Italiano farà di tutto per metterci in difficoltà. Gara impegnativa"

07 ottobre 2022 18:02

Ag. Provedel rivela: "Italiano lo avrebbe voluto anche alla Fiorentina. Poi siamo andati alla Lazio"

01 ottobre 2022 13:45

Provedel è un nuovo calciatore della Lazio. A breve l'ufficialità di Dragowski allo Spezia?

08 agosto 2022 19:53

Tuttosport, Provedel alla Fiorentina? Abile con i piedi, vale 4-5 milioni. Occhio alla Lazio

27 giugno 2022 09:11

Dalla Liguria, la Fiorentina segue Provedel dello Spezia, servono 4-5 milioni. Occhio anche alla Lazio

11 giugno 2022 14:08

Da La Spezia, Provedel piace alla Fiorentina, bravo con i piedi è un pupillo di Italiano. Costa 5 milioni

05 maggio 2022 11:57

Da La Spezia: "La Fiorentina vuole il portiere Provedel. Sarà viola se la FIFA sblocca il mercato ai liguri"

23 febbraio 2022 11:03

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