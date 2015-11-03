Notizie Provedel Fiorentina

Provedel avverte i viola: "Siamo un'altra Lazio rispetto all'andata, vogliamo vendicare quella sconfitta"
25 gennaio 2025 18:21
Repubblica: "Provedel è il grande rimpianto di Italiano ma alla Fiorentina arriverà un portiere"
20 giugno 2023 11:13
Gollini, un malessere che nasce da lontano. A Firenze festini e papere. Italiano preferiva Provedel
11 marzo 2023 23:14
Provedel applaude: "Contro questa Fiorentina il punto ci va bene, partita di oggi difficilissima"
29 gennaio 2023 21:04
La Nazione scrive: "Prima di prendere Gollini la Fiorentina stava trattando Provedel, poi la scelta"
09 ottobre 2022 13:45
Provedel avverte la Lazio: "Italiano farà di tutto per metterci in difficoltà. Gara impegnativa"
07 ottobre 2022 18:02
Ag. Provedel rivela: "Italiano lo avrebbe voluto anche alla Fiorentina. Poi siamo andati alla Lazio"
01 ottobre 2022 13:45
Provedel è un nuovo calciatore della Lazio. A breve l'ufficialità di Dragowski allo Spezia?
08 agosto 2022 19:53
Tuttosport, Provedel alla Fiorentina? Abile con i piedi, vale 4-5 milioni. Occhio alla Lazio
27 giugno 2022 09:11
Dalla Liguria, la Fiorentina segue Provedel dello Spezia, servono 4-5 milioni. Occhio anche alla Lazio
11 giugno 2022 14:08
Da La Spezia, Provedel piace alla Fiorentina, bravo con i piedi è un pupillo di Italiano. Costa 5 milioni
05 maggio 2022 11:57
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