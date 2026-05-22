Pedullà riporta: "Provedel è un nome buono per la porta della Fiorentina, su di lui pure il Bologna"

Il portiere laziale è vicino a lasciare la sua squadra con i viola in lizza

Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, il futuro di Ivan Provedel sembra ormai lontano dalla Lazio, complice un contratto in scadenza tra poco più di un anno e la forte volontà del portiere di giocare con continuità. Sebbene l'estremo difensore seguirebbe volentieri Maurizio Sarri, l'ostacolo principale per un eventuale trasferimento all'Atalanta — club in vantaggio sul tecnico — rimane la presenza di Carnesecchi, che spinge Provedel a valutare altre opzioni in assenza di garanzie sul posto da titolare. In questo scenario, la pista più concreta porta al Bologna, dove Provedel è la prima scelta assoluta del direttore tecnico Giovanni Sartori, che tiene comunque come alternativa Wladimiro Falcone del Lecce. Sullo sfondo restano i sondaggi di Inter e Fiorentina: i nerazzurri offrono una prospettiva che però si scontra con la probabile promozione di Josep Martínez a titolare, inducendo il portiere a forti riflessioni, mentre l'interesse dei viola è attualmente congelato e subordinato a un'eventuale partenza di David De Gea.