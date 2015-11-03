Notizie Falcone Fiorentina

Falcone: "Non ho mai considerato la Fiorentina una rivale per la salvezza, sono una grande squadra"
18 gennaio 2026 23:28
Fiorentina, credi nel Lecce! “La partita con la Lazio la giocheremo per fare la storia e raggiungere la salvezza”
22 maggio 2025 17:13
Falcone: "Stasera avremo l'obiettivo di rifarci dalla partita di andata dove abbiamo preso una batosta"
28 febbraio 2025 13:22
Da Monza: "Fiorentina interessata a Perin e Falcone, Palladino vuole un altro portiere affidabile"
16 giugno 2024 22:57
Repubblica, Terracciano incedibile ma piace Falcone del Lecce: Palladino vuole portieri abili con i piedi
16 giugno 2024 09:36
In vista di Fiorentina-Monza: Di Gregorio il miglior portiere in Serie A per media voto, Terracciano secondo
07 maggio 2024 18:52
Tuttosport riporta: "Falcone del Lecce nel mirino di Roma e Fiorentina per il prossimo mercato estivo"
21 febbraio 2024 11:24
La Fiorentina può togliere dalla sua lista Falcone, il portiere torna al Lecce per 3 milioni di euro
27 luglio 2023 00:32
Nazione, Audero l'operazione più facile per la porta della Fiorentina, difficile Montipò
24 luglio 2023 08:05
Nazione, Audero, Musso o Caprile? Fiorentina pronta all'assalto per Falcone della Samp
15 luglio 2023 08:41
Gazzetta: “Niente Falcone, la Fiorentina vira su Audero ma c’è una folta concorrenza. Occhio al Nottingham”
04 luglio 2023 09:19
Gazzetta dello Sport scrive: "Fiorentina vuole Falcone come vice Terracciano. La Samp chiede 8 milioni"
26 giugno 2023 18:37
Repubblica, Audero e Falcone nomi caldi per la porta ma c'è concorrenza
25 giugno 2023 11:08
Nazione: "Falcone in pole per la porta della Fiorentina ma se salta, viola su Caprile"
24 giugno 2023 09:23
Corriere dello Sport: "Audero in pole per la porta della Fiorentina: servono 7-8 milioni"
23 giugno 2023 09:17
La Nazione: "Falcone primo obiettivo della Fiorentina per la porta. Poi Audero e Caprile"
23 giugno 2023 09:07
Il Tirreno, Fiorentina in cerca di un portiere: sondaggio per Audero, Cragno e Falcone
22 giugno 2023 16:50
Gazzetta, dopo l'addio di Falcone, Corvino punta Terracciano per la porta del Lecce
20 giugno 2023 09:04
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