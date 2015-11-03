Labaro Viola

Notizie Falcone Fiorentina

Falcone: "Non ho mai considerato la Fiorentina una rivale per la salvezza, sono una grande squadra"

18 gennaio 2026 23:28

Fiorentina, credi nel Lecce! “La partita con la Lazio la giocheremo per fare la storia e raggiungere la salvezza”

22 maggio 2025 17:13

Falcone: "Stasera avremo l'obiettivo di rifarci dalla partita di andata dove abbiamo preso una batosta"

28 febbraio 2025 13:22

Da Monza: "Fiorentina interessata a Perin e Falcone, Palladino vuole un altro portiere affidabile"

16 giugno 2024 22:57

Repubblica, Terracciano incedibile ma piace Falcone del Lecce: Palladino vuole portieri abili con i piedi

16 giugno 2024 09:36

In vista di Fiorentina-Monza: Di Gregorio il miglior portiere in Serie A per media voto, Terracciano secondo

07 maggio 2024 18:52

Tuttosport riporta: "Falcone del Lecce nel mirino di Roma e Fiorentina per il prossimo mercato estivo"

21 febbraio 2024 11:24

La Fiorentina può togliere dalla sua lista Falcone, il portiere torna al Lecce per 3 milioni di euro

27 luglio 2023 00:32

Nazione, Audero l'operazione più facile per la porta della Fiorentina, difficile Montipò

24 luglio 2023 08:05

Nazione, Audero, Musso o Caprile? Fiorentina pronta all'assalto per Falcone della Samp

15 luglio 2023 08:41

Gazzetta: “Niente Falcone, la Fiorentina vira su Audero ma c’è una folta concorrenza. Occhio al Nottingham”

04 luglio 2023 09:19

Gazzetta dello Sport scrive: "Fiorentina vuole Falcone come vice Terracciano. La Samp chiede 8 milioni"

26 giugno 2023 18:37

Repubblica, Audero e Falcone nomi caldi per la porta ma c'è concorrenza

25 giugno 2023 11:08

Nazione: "Falcone in pole per la porta della Fiorentina ma se salta, viola su Caprile"

24 giugno 2023 09:23

Corriere dello Sport: "Audero in pole per la porta della Fiorentina: servono 7-8 milioni"

23 giugno 2023 09:17

La Nazione: "Falcone primo obiettivo della Fiorentina per la porta. Poi Audero e Caprile"

23 giugno 2023 09:07

Il Tirreno, Fiorentina in cerca di un portiere: sondaggio per Audero, Cragno e Falcone

22 giugno 2023 16:50

Gazzetta, dopo l'addio di Falcone, Corvino punta Terracciano per la porta del Lecce

20 giugno 2023 09:04

Archivio

Esplora l'archivio di Falcone

Sett. 3
Sett. 21 Sett. 9
Sett. 24 Sett. 19 Sett. 8
Sett. 30 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25