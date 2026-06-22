Nazione svela: "La Fiorentina valuta Falcone. Filippi vuole il portiere che sappia giocare da dietro"

Resta l'intenzione di un cambio fra i pali

Mandas non è il solo portiere che piace alla Fiorentina. Un'altra idea porta infatti a Wladimiro Falcone , capitano del Lecce, classe ‘95. Profilo più esperto, che ha sempre rimandato l'addio al club salentino. Contratto in scadenza nel 2028, è un profilo che la Fiorentina sta valutando.

Di sicuro rimane confermata l'intenzione di un cambio fra i pali, che abbassi l'esborso per l'ingaggio e che porti a Firenze un profilo più giovane di De Gea, bravo a giocare con i piedi. Una delle caratteristiche principali del nuovo preparatore Filippi è proprio lo sviluppo del gioco da dietro, con il totale coinvolgimento del portiere. Lo scrive La Nazione.