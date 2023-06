Corriere dello Sport: “Audero in pole per la porta della Fiorentina: servono 7-8 milioni”

La Fiorentina cerca un portiere da inserire in rosa insieme a Pietro Terracciano, mentre la Sampdoria ne ha uno di troppo, Audero e Falcone da poco riscattato dal Lecce. Audero ha terminato l’ultima stagione in anticipo a causa di un infortunio che l’ha costretto a dare forfait fino a fine campionato, la Fiorentina ha fatto un sondaggio. I liguri sono pronti a cederlo per circa 7-8 milioni. Entrambi i portieri sono in orbita viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, NAZIONE, RESTYLING DELLA DIFESA