Gazzetta dello Sport scrive: “Fiorentina vuole Falcone come vice Terracciano. La Samp chiede 8 milioni”

La Fiorentina insiste per Wladimiro Falcone. Audero ha tantissime richieste, da diversi club di Serie A (Juventus, l’ultimo a essersi aggiunto), Falcone è seguito con interesse dalla Fiorentina. A quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la squadra viola sarebbe sempre in prima fila per trovare un vice per Terracciano. La Sampdoria valuta il portiere intorno ai 7-8 milioni di euro.

