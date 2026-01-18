18 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:35

Falcone: “Non ho mai considerato la Fiorentina una rivale per la salvezza, sono una grande squadra”

18 Gennaio · 23:28

Dopo Milan-Lecce il portiere della squadra pugliese Falcone ha parlato anche della corsa salvezza, le sue parole sulla Fiorentina

Wladimiro Falcone, portiere del Lecce, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Lecce. Segui le sue dichiarazioni con il live testuale su TMW.

Si aspetta la Nazionale? “La ringrazio per i complimenti, però credo di essere nato in una generazione dove i portieri sono tanti e forti. Quindi quelli che vegono convocati è giusto che stiano lì. Non penso alla Nazionale, però come ho sempre detto in porta stiamo super coperti. Faccio il tifo per l’Italia, per Donnarumma, Carnesecchi ed altri portieri fortissimi”.

Chi l’ha impressionata di più tra Milan ed Inter?Tutte e due, squadre molto forti, però se devo dirne una l’inter, un pochino più favorita, ma anche il Milan può dire la sua. L’Inter però resta la favorita”.

Da dove si riparte? “Dalla prestazione. Abbiamo fatto due gare a San Siro in pochi giorni e c’eravamo. Non abbiamo preso goleade o cose, dobbiamo ripartire da questo. Bene in difesa, ci manca qualcosa in attacco, però spero che questa cosa si possa sbloccare il prima possibile. Usciamo con l’amaro in bocca ma ripartiamo dalle prestazioni”.

Quali sono le differenze tra le partite contro Inter e Milan? “Il vantaggio che attribuisco all’Inter è prché con noi hanno fatto turnover, e comunque sia ci hanno sempre schiacciato. Oggi era un Milan di alcuni titolari, però la sensazione da campo era che con l’Inter appena potessero accelerare ci facevamo male. Oggi secondo me abbiamo tenuto bene in campo, e secondo me rispetto ai nerazzurri i rossoneri ci hanno messo un po’ di più a farci gol”.

La Fiorentina è una rivale per la salvezza o ne uscirà? “Io non l’ho mai considerata una rivale diretta. È una grandissima squadra, ha attraversato un periodo un po’ così ma ero sicuro che non appena trovavano una vittoria ne sarebbero usciti”.

