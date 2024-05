In vista di Fiorentina-Monza: Di Gregorio il miglior portiere in Serie A per media voto, Terracciano secondo

Lunedì 13 maggio alle ore 20:45 si giocherà al Franchi Fiorentina-Monza, partita valevole per la 36esima giornata di Serie A. Si sfideranno i due portieri con la media voto più alta per le prime 35 giornate (34 per il portiere gigliato); sono però considerati solo gli estremi difensori che hanno giocato almeno 19 partite.

Il portiere del Monza, Di Gregorio è primo in questa particolare classifica con una media voto di 6,34, mentre l’estremo difensore viola Pietro Terracciano è secondo con 6,30. Sul gradino più basso del podio c’è Carnesecchi dell’Atalanta con una media di 6,29. Al quarto posto Falcone (Lecce 6,27), quinto Sommer (Inter 6,25). Quattro portieri italiani tra i migliori cinque di questa stagione di Serie A al momento.

