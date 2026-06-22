Scalabrelli: "Filippi tra i migliori che ci sono. Falcone è pronto per la Fiorentina, Mandas mi piace meno"

L'ex portiere della Fiorentina e attuale preparatore dei portieri ha parlato ai microfoni di Radio Firenze Viola dell'attuale situazione portieri della Fiorentina

Ecco le parole di Cristiano Scalabrelli a Radio Firenze Viola: "Filippi è un ottimo profilo, tra i migliori che ci sono, ha allenato tanti portieri importanti. La Fiorentina si è messa in mani sicure.

Per la porta della Fiorentina, valuterei Martinelli, bisogna poi capire l'idea della società, anche se io gli farei fare un'altra stagione in prestito. La Sampdoria è perfetta per lui, è una piazza con le pressioni e poi lo rifarei tornare a casa. A Firenze devi partire subito bene e la Fiorentina deve far parte delle grandi squadre, perciò ci metterei mani importanti. Personalmente per il sostituto di De Gea, tra Mandas e Falcone io prendo quest'ultimo, a me piace molto e ha fatto molto bene al Lecce. Mi sembra maturato ed ha l'esperienza giusta per la Fiorentina è un buon profilo. Mandas invece mi piace meno, ma bisogna anche capire le esigenze del mister. Bisogna dire che Falcone non ha nei piedi la sua forza".