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Notizie Tommaso Martinelli Fiorentina

Martinelli: "Erede di De Gea? Deciderà la Fiorentina. Vorrei tanto riportare la Sampdoria in Serie A"

06 maggio 2026 09:39

Martinelli superlativo a Genova: dopo Joronen ha la media di clean sheet più alta della Serie B

08 aprile 2026 21:36

Interventi salva risultato e porta imbattuta per Tommaso Martinelli all'esordio con la maglia della Samp

25 gennaio 2026 21:37

Martinelli cambia maglia ma non aumenta il minutaggio, seconda panchina di fila per il portiere viola

16 gennaio 2026 22:04

Il Secolo XIX: Rivoluzione Samp, l'alternativa a Radunovic è Tommaso Martinelli della Fiorentina

24 dicembre 2025 18:35

Martinelli verso una maglia da titolare contro il Lausanne. Possibile turno di riposo per De Gea

17 dicembre 2025 18:02

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