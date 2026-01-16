Martinelli cambia maglia ma non aumenta il minutaggio, seconda panchina di fila per il portiere viola

Inizio in salita a Genova per Tommaso Martinelli con la maglia della Sampdoria.
Il portiere della Fiorentina ceduto in prestito in Serie B per aumentare minutaggio ed esperienza per il momento non convince del tutto il tecnico blucerchiato Angelo Gregucci.
Dopo la prima convocazione e conseguente panchina ad Avellino, l’allenatore del Doria ha scelto nuovamente Simone Ghidotti come estremo difensore con Martinelli che si accomoda in panchina anche nel derby contro l’Entella in programma a Marassi.
Vedremo se nelle prossime settimane il portiere della Fiorentina riuscirà a cambiare la gerarchia tra i pali e aumentare il proprio minutaggio.
