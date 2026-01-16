16 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:05

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Martinelli cambia maglia ma non aumenta il minutaggio, seconda panchina di fila per il portiere viola

News

Martinelli cambia maglia ma non aumenta il minutaggio, seconda panchina di fila per il portiere viola

Redazione

16 Gennaio · 22:04

Aggiornamento: 16 Gennaio 2026 · 22:05

TAG:

SampTommaso Martinelli

Condividi:

di

Seconda panchina consecutiva con la maglia della Sampdoria per Tommaso Martinelli che dovrà attendere per fare l'esordio con la nuova maglia

Inizio in salita a Genova per Tommaso Martinelli con la maglia della Sampdoria.
Il portiere della Fiorentina ceduto in prestito in Serie B per aumentare minutaggio ed esperienza per il momento non convince del tutto il tecnico blucerchiato Angelo Gregucci.
Dopo la prima convocazione e conseguente panchina ad Avellino, l’allenatore del Doria ha scelto nuovamente Simone Ghidotti come estremo difensore con Martinelli che si accomoda in panchina anche nel derby contro l’Entella in programma a Marassi.
Vedremo se nelle prossime settimane il portiere della Fiorentina riuscirà a cambiare la gerarchia tra i pali e aumentare il proprio minutaggio.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio