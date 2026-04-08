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Martinelli superlativo a Genova: dopo Joronen ha la media di clean sheet più alta della Serie B

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Martinelli superlativo a Genova: dopo Joronen ha la media di clean sheet più alta della Serie B

Redazione

8 Aprile · 21:36

Aggiornamento: 8 Aprile 2026 · 21:36

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In appena 11 giornate sono 5 clean sheet per Tommaso Martinelli; solo Joronen del Palermo ha una media superiore al portiere della Fiorentina

Arrivano segnali più che incoraggianti per il futuro della porta viola. In un’analisi dedicata al rendimento degli estremi difensori di Serie B stilata da TMW, emerge infatti il nome di Tommaso Martinelli, protagonista di un impatto decisamente positivo con la Sampdoria.
Il giovane portiere, di proprietà della Fiorentina, è arrivato a Genova durante il mercato invernale e, nonostante le sole 11 presenze fin qui raccolte, ha già fatto registrare numeri di grande rilievo. Martinelli vanta infatti una percentuale di clean sheet del 45,5% con 5 clean sheet, un dato che lo colloca al secondo posto assoluto tra i portieri del campionato cadetto con minutaggio significativo, alle spalle del solo Jesse Joronen.
Un rendimento che conferma le qualità del classe 2006 e che rappresenta un segnale importante anche in ottica futura per la Fiorentina, sempre attenta alla crescita dei propri giovani talenti

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