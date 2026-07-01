Tuttosport: "La Sampdoria torna su Martinelli, ma il portiere aspetta la Serie A"
Il classe 2006 riflette sul prossimo passo della sua carriera
Il futuro di Tommaso Martinelli potrebbe essere nuovamente lontano da Firenze. Dopo il prestito alla Sampdoria nella seconda parte della scorsa stagione, il club blucerchiato è tornato alla carica per riportare il portiere classe 2006 a Genova, dove rappresenterebbe un tassello importante del progetto che punta al ritorno in Serie A.
Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Sampdoria ha chiesto ancora una volta il giocatore in prestito. Al momento, infatti, Martinelli rischia di trovare poco spazio in maglia viola.
L'operazione resta possibile, ma il giovane estremo difensore avrebbe dato priorità a un'opportunità in Serie A. Soltanto in assenza di offerte dalla massima categoria prenderebbe in considerazione un nuovo trasferimento in Serie B.