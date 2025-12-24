Il Secolo XIX: Rivoluzione Samp, l’alternativa a Radunovic è Tommaso Martinelli della Fiorentina

La Sampdoria ha in programma una mezza rivoluzione per il prossimo mercato di Gennaio per cercare di risollevare il club dai bassifondi della Serie B e tentare l’asfalto alla zona playoff.

Oltre ai nomi di Brunori e Salvatore Esposito, i blucerchiati sarebbero interessati anche ad un portiere a causa del rendimento altalenante dell’ex viola Ghidotti e Silvestri e alla luca della possibile cessione di Coucke.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, il nome individuato dalla dirigenza del Doria sarebbe quello di Radunovic, attualmente secondo portiere del Cagliari ma interessa anche Tommaso Martinelli, giovane classe 2006 della Fiorentina che ricopre il ruolo di secondo portiere e ha collezionato due presenze in Conference League in questo scorcio di stagione.

Potrebbe quindi prospettarsi la prima esperienza lontano da Firenze per il giovane talento fiorentino con i viola che riabbracceranno tra i pali Christensen dopo la fine del prestito del portiere danese con lo Stum Graz.