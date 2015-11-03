Notizie Calciomercato Acf Fiorentina

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Il Secolo XIX: Rivoluzione Samp, l'alternativa a Radunovic è Tommaso Martinelli della Fiorentina

24 dicembre 2025 18:35

Dall'Inghilterra: Tottenham su Vlahovic. È in cima alla lista preferiti di Conte

13 novembre 2021 20:45

Agente Quarta: "A gennaio dei club lo volevano ma Pradè l'ha fatto restare"

18 febbraio 2021 18:04

Di Marzio: "Domani Kokorin farà le visite mediche con la Fiorentina"

24 gennaio 2021 15:39

Il Venezia ha trovato l'accordo con la Fiorentina per il difensore Ferrarini. La formula

25 agosto 2020 21:03

Marca, sul giocatore della Fiorentina Koffi c'è l'interesse dell'Almeria

11 agosto 2020 19:48

Ufficiale: Gilberto è un nuovo giocatore del Benfica. I dettagli dell'acquisto

10 agosto 2020 12:24

Ufficiale, Hancko ritorna allo Sparta Praga dalla Fiorentina. I dettagli

02 agosto 2020 16:10

TMW, Fiorentina e Lipsia vicine all'accordo per Demme. Valutazione 8 Mln

01 agosto 2019 22:31

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