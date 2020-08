Il terzino destro della primavera, Gabriele Ferrarini, della Fiorentina va a giocare al Venezia in Serie B in prestito secco. Ecco il comunicato ufficiale del club veneziano: “Il Venezia FC comunica che è stato sottoscritto l’accordo con la Fiorentina per il passaggio in #arancioneroverde con la formula del prestito annuale del ventenne terzino destro Gabriele Ferrarini”.