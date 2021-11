Il Tottenham continua ad inseguire Dusan Vlahovic. Secondo quanto scritto da The Sun, noto tabloid inglese, gli Spurs starebbero lavorando per avere la meglio nella corsa per l’attaccante serbo. Per Antonio Conte, manager del Tottenham subentrato a stagione in corso, Vlahovic è la prima scelta nella lista di attaccanti consegnata a Fabio Paratici, dirigente della società londinese.