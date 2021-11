L’Italia di Mancini continua a perdere pezzi. Dopo Bastoni e Calabria ha abbandonato il ritiro anche Cristiano Biraghi, quest’ultimo per motivi personali. Nel frattempo in serata arriverà Zappacosta, convocato in extremis dal ct. Lo riporta Alfredo Pedullà

UNA BELLA NOTIZIA PER LA FIORENTINA