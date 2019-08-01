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TMW, Fiorentina e Lipsia vicine all'accordo per Demme. Valutazione 8 Mln

Sfumato Radja Nainggolan, ormai ad un passo dal Cagliari, la Fiorentina si muove subito sul mercato per regalare a Vincenzo Montella un nuovo centrocampista. Secondo quanto raccolto da TMW il club vio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 agosto 2019 22:31
TMW, Fiorentina e Lipsia vicine all'accordo per Demme. Valutazione 8 Mln -
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Sfumato Radja Nainggolan, ormai ad un passo dal Cagliari, la Fiorentina si muove subito sul mercato per regalare a Vincenzo Montella un nuovo centrocampista. Secondo quanto raccolto da TMW il club viola è vicino a Diego Demme, centrocampista classe '91 del Lipsia. Il costo dell'operazione si aggira intorno agli 8 milioni di euro.

Di seguito il tweet del giornalista Niccolò  Ceccarini:

TMW, Fiorentina e Lipsia vicine all'accordo per Demme. Valutazione 8 Mln
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